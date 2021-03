Unimot z historycznym wynikiem finansowym

Rok 2020 to dla nas najlepszy rok w historii - ocenia wyniki firmy Adam Sikorski, prezes Unimotu. Niezależny importer paliw ciekłych i gazowych wypracował o ponad 58 proc. wyższą skonsolidowaną EBITDA skorygowaną, która jest najlepszym miernikiem efektywności w paliwowym biznesie.

Wejście w nowe segmenty biznesu

- Mimo trwającej pandemii i związanej z tym dużej niepewności na rynku, rok 2020 był dla nas najlepszy w historii pod kątem biznesowym. W związku z negatywnym wpływem wyceny księgowej zapasów obowiązkowych, wyniki księgowe były niższe niż biznesowe. Zdecydowaliśmy się utrzymać w rekomendacji poziom kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku - mówił Adam Sikorski, ogłaszając decyzję zarządu dotyczącą podziału zysku za 2020 r.Zarząd zarekomendował przeznaczenie 50 proc. jednostkowego zysku netto na dywidendę. Do akcjonariuszy trafiłoby zatem 16,1 mln zł czyli 1,97 zł na akcję. Rekomendacje zaakceptowała już rada nadzorcza spółki.Rok 2020 był dla Grupy Unimot także bardzo intensywny w obszarze rozwoju nowych biznesów.- Mimo niepewności związanej z epidemią COVID-19, nie wstrzymywaliśmy się z działaniami rozwojowymi. Z sukcesem weszliśmy w nowy biznes – sprzedaż paneli fotowoltaicznych pod marką AVIA oraz zdecydowaliśmy się na uruchomienie własnej produkcji paneli fotowoltaicznych. Zrobiliśmy także duży krok w kierunku dalszego rozwoju w obszarze szeroko pojętych odnawialnych źródeł energii podpisując umowę inwestycyjną na rozwój projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 100 MW - mówi Adam Sikorski.Jak podkreśla Unimot, rozwój na rynku OZE jest dla Grupy kierunkiem strategicznym – udział odnawialnych źródeł energii ma stanowić dla niej w przyszłości istotną wartość dodaną i przyczyniać się do dalszej dywersyfikacji biznesu.Miniony rok to także bardzo intensywny rozwojowo okres dla sieci AVIA. Do sieci w Polsce dołączyło 10 nowych stacji oraz wprowadzony został innowacyjny koncept gastronomiczny Eat&Go.- Na bieżący rok patrzymy z optymizmem. Jesteśmy świadomi, że obostrzenia związane z epidemią COVID mogą trwać jeszcze długie miesiące – obserwujemy sytuację, sprawnie się do niej dostosowujemy oraz, aktywnie szukamy możliwości dalszego rozwoju. Od początku bieżącego roku jest z nami Mikołaj Wierzbicki, który dołączył do zarządu na stanowisko wiceprezesa ds. strategii i rozwoju Grupy Kapitałowej – dodatkowe wsparcie zarówno od strony strategicznej, jak i rozwoju z zakresie OZE - dodaje Adam Sikorski.Unimot to działający od ponad 25 lat na rynku niezależny importer paliw ciekłych i gazowych. Grupa jest członkiem stowarzyszenia AVIA International – skupiającego ponad 3200 stacji paliw w Europie. Pod marką AVIA firma Unimot rozwija w Polsce sieć stacji paliw , a od czerwca 2020 roku Grupa oferuje także instalacje fotowoltaiczne pod marką AVIA Solar.Od 2017 r. spółka jest notowana na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.