Unimot z optymizmem patrzy na kolejne miesiące

Mimo rosnących cen energii i gazu Grupa Unimot jest zadowolona z wyników finansowych wypracowanych w I półroczu 2021 r. - Osiągnęliśmy 3,3 mld zł przychodów, czyli o 51,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA skorygowana ukształtowała się na poziomie 45,5 mln zł, a to stanowi 60,4 proc. naszej rocznej prognozy finansowej - wylicza Adam Sikorski, prezes Unimotu.

W obszarze OZE Grupa zaangażowała się w klaster Żywiecka Energia Przyszłości i otworzyła pierwszy showroom AVIA Solar. W lipcu uruchomiła natomiast zapowiadaną wcześniej produkcję paneli fotowoltaicznych w hali PZL Sędziszów. Rozpoczęła także import benzyn i zintensyfikowała sprzedaż oleju napędowego w rejonie północno-zachodniej Polski. 25 czerwca 2021 r. Unimot wypłacił dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 50 proc. jednostkowego zysku netto (16,2 mln zł), co stanowiło 1,97 zł na akcję.Czytaj także: Unimot stawia na fotowoltaikę dla firm - Obserwując sytuację rynkową i bieżącą kondycję naszych biznesów, na kolejne miesiące roku patrzymy z optymizmem. Spodziewamy się dalszych dobrych efektów w biznesie oleju napędowego, kolejnych rekordów sprzedaży na stacjach AVIA, a także poprawy sytuacji w biopaliwach oraz biznesie fotowoltaicznym. Liczymy także na to, że mimo poważnych wyzwań rynkowych - biznes LPG, energii elektrycznej i gazu będzie funkcjonował najlepiej jak to możliwe. Jednocześnie wciąż dbamy o koszty i płynność finansową - mówi Adam Sikorski.Notowana na giełdzie Grupa Unimot od ponad 25 lat działa na rynku paliwowym, specjalizując się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz dystrybucji pozostałych paliw płynnych, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.Od 2016 r. Grupa rozwija sieć stacji AVIA w Polsce i na Ukrainie. Firma niedawno weszła też mocno w segment fotowoltaiki, m.in. pod marką AVIA Solar, oraz inwestuje w kolejne sektory OZE.