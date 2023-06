Unimot zamieszał na rynku asfaltu, ale to Niemcy mają problem

Ostatnie miesiące to czas zawirowań na polskim rynku asfaltu wartym ponad 2,5 mld zł. Nie bez znaczenia są tu kłopoty niemieckich rafinerii. Czy drogowcom zabraknie asfaltu?

Wybuch wojny na Ukrainie sporo namieszał na rynku asfaltu. Ceny tego niezbędnego do wszelkich inwestycji drogowych surowca wystrzeliły w górę i choć sytuacja już wraca do normy, na horyzoncie są nowe wyzwania.

Przestawienie rafinerii na ropę z innych niż rosyjski kierunków wpływa na produkcję i wycenę asfaltów. Problemy z tym mają także Niemcy, a z tego kierunku pochodziła znaczna część importowanego do Polski surowca.

Na polskim rynku doszło do przetasowania w biznesie asfaltowym. Pojawił się nowy silny gracz - Unimot. Co z tego wynika dla odbiorców i rynku?

Fuzja Orlenu i Lotosu odmieniła nie tylko rynek produkcji, logistyki czy stacji paliw. Do sporych przetasowań doszło także na rynku strategicznego z punktu widzenia budownictwa drogowego surowca, czyli asfaltu.

Orlenowi, największemu producentowi asfaltu w Polsce, wyrósł prywatny konkurent - Unimot

Orlen, największy gracz na rynku asfaltów, by móc przejąć Grupę Lotos, drugiego największego producenta w Polsce, musiał oddać biznes asfaltowy w ręce niezależnego podmiotu. Wybór padł na Unimot, polską firmę kontrolowaną przez rodzinę Sikorskich. Ta transakcja całkowicie przemodelowała rynek.

Największym producentem asfaltów w Polsce pozostaje grupa Orlen, która dostarcza produkty asfaltowe z pięciu zakładów produkcyjnych, dwa z nich są zlokalizowane w Polsce (Płock, Trzebinia), pozostałe w Czechach (Pardubice, Litvinov) oraz na Litwie (Możejki). Zmiana nastąpiła jednak w fotelu wicelidera.

Miejsce Lotosu zajęła grupa Unimot, która na mocy środków zaradczych do fuzji Orlenu i Lotosu, zaakceptowanych przez Komisję Europejską, przejęła zakłady Lotosu produkujące asfalty modyfikowane, drogowe i przemysłowe w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle. Częścią transakcji był również 10-letni kontrakt (z możliwością przedłużenia) na dostawę 500 tys. ton surowca do produkcji asfaltów.

W ten sposób Unimot, który do niedawna jako Avia Bitumen posiadał zaledwie kilkuprocentowy udział w rynku asfaltów, awansował już jako Unimot Bitumen na pozycję drugiego gracza w branży - z 47-procentowym udziałem w tym torcie.

Jak eksperci oceniają te roszady?

- Grupa Unimot obecnie nie stanowi istotnej konkurencji dla grupy Orlen w Polsce, ale może się stać w niedalekiej przyszłości istotnym graczem na rynku. Także gdy zacznie oferować podobną gamę produktową, w tym zabezpieczenia długoterminowe, tzw. hedging produktów - mówi WNP.PL Ewelina Karp-Kręglicka, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, dyrektor ds. zapewnienia jakości w firmie Budimex.

Jak widać, fuzja Orlenu i Lotosu wprowadziła prawdziwą konkurencję na rynek asfaltów, gdyż największemu producentowi, kontrolowanemu przez państwo Orlenowi, wyrósł w wyniku realizacji środków zaradczych prywatny konkurent. Taka rywalizacja może okazać się dobra dla odbiorców, zwłaszcza w dobie cenowych zawirowań, które obserwowaliśmy w ubiegłym roku.

Wojna namieszała na rynku asfaltu. Sytuacja powoli się normalizuje

Główne surowce do produkcji asfaltu to ropa i kruszywa. Gdy więc po wybuchu wojny na Ukrainie ceny ropy gwałtownie wzrosły, poszybowały w górę także ceny asfaltu.

Na szczęście sytuacja pod koniec ubiegłego roku zaczęła się normalizować i ceny asfaltu wróciły niemal do poziomu sprzed wojny.

Trzeba jednak pamiętać, że notowania ropy są istotnym, ale nie jednym czynnikiem kształtującym ceny asfaltu. Wpływ na ten rynek mają także ceny HFO (ciężkiego oleju opałowego) oraz kurs walut (stosunek dolara i euro do złotego).

O tym, ile budowniczy polskich dróg płacą za surowiec, decyduje także szereg niezależnych czynników makroekonomicznych, m.in. popyt oraz podaż i to nie tylko w skali naszego kraju, ale również poza granicami, gdyż jest to rynek otwarty.

- Polska jest istotnym graczem na rynku produkcji asfaltu w Europie. ‎Aktualna wartość rynku asfaltu w Polsce to ponad 2,5 mld zł. Obecnie w naszym kraju popyt na asfalt utrzymuje się na stałym poziomie 1,1/1,2 mln ton. Polskie firmy zaopatrują się głównie w asfalty z krajowego rynku (w ponad 80 proc.). Pozostała część jest ‎uzupełniana importem z Niemiec, Czech i Węgier - mówi WNP.PL Ewelina Karp-Kręglicka.

Wobec tych zależności sytuacja w sąsiednich krajach i dostępność asfaltu u naszych sąsiadów musi przekładać się na polski rynek. To kolejny czynnik niestabilności.

Kłopoty wschodnioniemieckich rafinerii odczuwalne są na polskim rynku asfaltów

- Obserwujemy znaczący spadek importu asfaltów do Polski. Firmy wykonawcze, które wcześniej korzystały głównie ze źródeł zagranicznych, zwracają się do nas z zapytaniem o dostępność produktu. W pierwszej kolejności realizujemy dostawy dla klientów, z którymi mamy już podpisane kontrakty, jednak staramy się zabezpieczyć zwiększone zapotrzebowanie w kraju poprzez ograniczenie eksportu oraz kierując do Polski nadwyżki produktów z rafinerii w Czechach i na Litwie, wykorzystując synergię w grupie Orlen - mówi Małgorzata Kowalska, członek zarządu Orlen Asfalt.

Także Unimot obserwuje zmniejszone dostawy, zwłaszcza z Niemiec, a warto przypomnieć, że kraj ten jest jednym z największych dostawców asfaltów do Polski.

- W ostatnich tygodniach dało się zauważyć zmniejszony import asfaltu z Niemiec i zwiększone zainteresowanie produktem z tego kierunku. W obliczu sytuacji rynkowej jako Unimot Bitumen szczególną wagę przywiązujemy obecnie przede wszystkim do realizacji zawartych kontraktów - poinformowało nas biuro prasowe firmy.

Do tej pory od 20 do 30 proc. sprzedaży Unimotu trafiało na eksport. W związku z sytuacją na rynku krajowym udział eksportu znacząco zmalał i nie przekracza obecnie 20 proc.

Dlaczego import z Niemiec spadł, powodując znaczny wzrost zapotrzebowania na asfalt od krajowych producentów?

W części za ten stan rzeczy odpowiada wschodnioniemiecka rafineria PCK w Schwedt. To czwarty największy tego typu zakład w Niemczech i najważniejszy dostawca produktów ropopochodnych, takich jak benzyna, olej napędowy oraz właśnie asfalty w regionie stołecznym Berlina i Brandenburgii. Po wprowadzeniu embarga na rosyjską ropę nad zakładem, który do wybuchu wojny w prawie 100-procentach zaopatrywany był w surowiec bezpośrednio z Rosji rurociągiem Przyjaźń, zawisły ciężkie chmury.

Rafineria musi obecnie zaopatrywać się w ropę z alternatywnych kierunków, a tych ma niewiele. Surowiec trafia do Schwedt drogą morską przez naftoporty w Rostoku i Gdańsku. Są to jednak ilości niewystarczające, by pokryć całkowite zapotrzebowanie rafinerii, a w dodatku jest to surowiec o innym składzie niż ciężka, rosyjska ropa, nadająca się idealnie do produkcji asfaltu. Sytuacji nie ratują również uruchomione wiosną dostawy kazachskiej ropy, zbliżonej pod względem właściwości do rosyjskiej.

Kryzys we wschodnioniemieckiej rafinerii Schwedt jest mocno odczuwalny na ogólnokrajowym rynku asfaltów w Niemczech. Tamtejsza branża drogowa niepokoi się o dostępność surowca i przede wszystkim o jego cenę.

Czy asfaltu może zabraknąć również na polskim rynku?

Na szczęście polska branża asfaltowa nie musi się niepokoić niemieckimi problemami, gdyż krajowa produkcja jest stabilna, a oprócz Niemiec na europejskich rynkach nie widać na razie niepokojących sygnałów.

- Obecnie na świecie nie ma problemu z podażą ropy, ‎tym samym z dostępnością asfaltów na rynku europejskim. Wytwarzanie produktów asfaltowych w większości lokalnych rafinerii w Europie ‎przebiega bez większych zakłóceń.‎ Prognozujemy, że cenowa górka jest krótkoterminowo i średnioterminowo obecnie za nami. Spodziewamy się stabilizacji cen. Długoterminowo czynnikiem ryzyka jest wojna i napięcia geopolityczne w Azji i w Europie - mówi WNP.PL Ewelina Karp-Kręglicka.

Największy krajowy producent, Orlen Asfalt, uspokaja, że jest gotowy sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. W pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż asfaltów z rafinerii Orlenu w Płocku i Trzebini wzrosła o blisko 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Polski koncern ogranicza też eksport asfaltów i kieruje do Polski nadwyżki z Czech i Litwy.

- Naszym celem jest zabezpieczenie dostępności naszych produktów na rynku polskim. Mamy świadomość, jak ważna jest realizacja inwestycji drogowych w naszym kraju, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować oczekiwaną przez krajowych odbiorców podaż asfaltów - zapewnia Paweł Wachnik, prezes Orlen Asfalt.

Zawirowania we wschodnioniemieckich rafineriach za to wzmacniają pozycję naszego kraju na asfaltowej mapie regionu.

- Polska jest istotnym graczem na rynku produkcji asfaltu w Europie. ‎Aktualna wartość rynku asfaltu w Polsce to ponad 2,5 mld zł - wylicza Karp-Kręglicka.