Unimot zapłaci Orlenowi 450 mln zł za ważne instalacje

Dziś (7 kwietnia) Unimot Investments przejmie 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale, która należy do Grupy Orlen. Transakcja to jeden z postawionych przez Komisję Europejską warunków przejęcia Lotosu przez Orlen.

Unimot w komunikacie giełdowym poinformował, że spełnił wszystkie uzgodnione warunków umożliwiające zawarcie umowy przeniesienia 100 proc. akcji Lotos Terminale posiadanych przez Orlen na rzecz Unimot Investments.

Dzisiaj ma zostać zawarta umowa przeniesienia tych akcji.

Z wcześniejszych komunikatów giełdowych dotyczących tej transakcji wynikało, że w chwili zawarcia ostatecznej umowy Unimot Investments zostanie zobowiązany do zapłaty wyliczonej we wskazany sposób należnej ceny, szacowanej na 450 mln zł.

Unimot w związku fuzją Orlenu i Lotosu przejmuje obszar logistyki paliw i asfaltu, skupionych w spółce Lotos Terminale. Był to jeden z warunków fuzji Lotosu i Orlenu wyznaczonych przez Komisję Europejską.

Unimot to największy niezależny importer paliw w Polsce, a także operator sieci ponad 100 stacji paliw pod marką Avia. W ramach realizacji środków zaradczych przy przejmowaniu Lotosu przez Orlen, do Unimotu ma trafić dziewięć terminali paliw Lotosu, a także zakłady produkcji asfaltów wraz z działem handlowym.

Unimot jest kontrolowany przez rodzinę Sikorskich

Największym udziałowcem w Unimocie jest Unimot Express, który posiada 43,84 proc. udziału zakładowego firmy, co przekłada się na 42,04 proc. głosów na walnym zebraniu akcjonariuszy.

Drugim co do wielkości udziałowcem Cypryjska spółka Zemadon, ktora posiada 19,72 proc. kapitału zakładowego oraz 23,01 proc. głosów na walnym. W Zemadonie 100 proc. udziałów w kapitale i głosach posiada fundacja „Family First Foundation” z siedzibą w Vaduz w Lichtensteinie, kontrolowana przez Adama Antoniego Sikorskiego - czyli prezesa Unimotu, której beneficjentami jest rodzina Adama Antoniego Sikorskiego.

Unimot Express jest kontrolowany przez bratanka (Adam Władysław Sikorski) prezesa Unimotu (Adam Antoni Sikorski) oraz spółkę Zemadon.

Orlen jest kontrolowany przez Skarb Państwa.