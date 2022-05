Unimot zmienia strukturę, by przejąć aktywa Lotosu

Firma Unimot poinformowała w środę 11 maja o reorganizacji jej grupy kapitałowej. Celem zabiegu jest przygotowanie struktury do przejęcia aktywów grupy Lotos. Przedwstępną umowę w tej sprawie spółka podpisała w styczniu 2022 roku.

Unimot poinformował o rozpoczęciu reorganizacji grupy kapitałowej. Jej celem jest przygotowanie struktury do przejęcia aktywów Lotosu.

W styczniu Unimot podpisał przedwstępną umowę w sprawie tej transakcji. Obejmuje ona przejęcie 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m sześc. oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach.

Transakcja jest efektem realizacji przez PKN Orlen środków zaradczych wyznaczonych przez Komisję Europejską. Od sprzedaży części aktywów Lotosu uzależnia ona zgodę na fuzję gdańskiej rafinerii z Orlenem.

Zarząd Unimotu poinformował 11 maja, że przystąpił do działań reorganizacyjnych w ramach grupy kapitałowej, zmierzających do przygotowania jej struktury na przejęcie nowych aktywów, obejmujących biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów, w wyniku realizacji zamierzonej transakcji nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale.

Czytaj również:Unimot szykuje się do przejęcia terminali Lotosu

Przedwstępna umowa w sprawie tej transakcji została podpisana w połowie stycznia. Przedmiotem transakcji jest przede wszystkim przejęcie 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m sześc. oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów.

Zobacz też: Orlen odsłonił karty. Aramco, MOL i Unimot biorą aktywa Lotosu

Transakcja jest efektem realizacji przez PKN Orlen szeregu dezinwestycji przewidzianych w środkach zaradczych określonych w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 r. w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos.

Jak będzie wyglądała reorganizacja grupy Unimot? Jak informuje spółka, zamierza ona w pierwszym etapie m.in. zaprzestać z dniem 30 czerwca 2022 r. prowadzenia działalności w zakresie importu paliw ciekłych oraz wytwarzania paliw ciekłych (w zakresie LPG) w ramach posiadanych koncesji OPZ i WPC a następnie kontynuować tę działalność począwszy od dnia 1 lipca 2022 r. poprzez swoją spółkę zależną Unimot Paliwa, która posiada już wymaganą w tym zakresie koncesję OPZ oraz zamierza pozyskać stosowną koncesję WPC.

- Kontynuacja działalności importu paliw oraz wytwarzania paliw (w zakresie LPG) poprzez spółkę zależną zabezpiecza dostawy paliw płynnych dla całej grupy na tych samych warunkach co dotychczasowe. Skutkiem zaprzestania prowadzenia działalności OPZ i WPC dla Grupy Emitenta będzie ograniczenie obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego paliw płynnych przez okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 roku co spowoduje zmniejszenie kosztów magazynowania paliw w tym okresie - czytamy w komunikacie.

Unimot podkreśla, że celem procesu reorganizacji grupy jest przygotowanie do zarządzania nowymi aktywami i utrzymanie statusu niezależności poszczególnych rodzajów działalności (w szczególności działalności związanej z magazynowaniem paliw i działalności importowej) poprzez ich prowadzenie w ramach kontrolowanych, ale działających jako odrębne podmioty gospodarcze spółek celowych.

Wcześniej spółka szacowała, że wpływ przejmowanych biznesów na EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) skonsolidowaną po zamknięciu transakcji może sięgać w pierwszych kilku latach około 70-100 mln zł rocznie.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar.