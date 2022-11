Unimot znacząco poprawił wyniki

Paliwowa grupa Unimot zanotowała w trzecim kwartale 2022 roku skokowy wzrost zysku przy silnym wzroście przychodów i skali działalności.

Skonsolidowane przychody grupy Unimot, notowanego na GPW w Warszawie niezależnego importera paliw ciekłych i gazowych, wyniosły w trzecim kwartale 2022 roku 3,8 mld zł, czyli o 83 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł w 41 mln zł w stosunku do 4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Więcej danych prezentuje poniższa tabela:

Trzeci tegoroczny kwartał przyniósł więc kolejne rekordowe wyniki grupy Unimot.

- Mając świadomość wyzwań, jakie mogą nas czekać w przyszłości, szukamy kolejnych okazji do rozbudowania naszego biznesu o segmenty, które pozwolą uzupełnić łańcuch wartości i osiągnąć efekt synergii. Dlatego właśnie intensyfikujemy inwestycje w logistykę – nabyliśmy już cysterny kolejowe, które będą do naszej pełnej dyspozycji w I kwartale 2023 r., a także zainicjowaliśmy proces przejęcia spółki posiadającej w swoim portfolio lokomotywy, maszynistów i odpowiednie licencje na świadczenie usług przewozowych i spedycyjnych. Jestem przekonany, że nakłady inwestycyjne szybko się zwrócą, a nabyte aktywa i know how wpłyną pozytywnie na wyniki operacyjne i finansowe naszej Grupy w kolejnych kwartałach – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimotu.

