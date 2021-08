Unimot zwiększa przychody i optymistycznie patrzy na perspektywy tego roku

W pierwszej połowie tego roku Grupa Unimot zwiększyła przychody o połowę. Wzrost zanotowano także w wolumenach sprzedaży. Wyższe koszty materiałów spowodowały jednak spadek dochodów. Podczas czatu z inwestorami prezes Adam Sikorski stwierdził jednak, że biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe wyniki należy uznać za bardzo dobre.

Trudności w różnych sektorach

Trzeci kwartał napawa optymizmem

Adam Sikorski stwierdził także, że Grupa widzi potencjał łączenia fotowoltaiki z ładowarkami i ewentualnymi magazynami energii. W dalszej perspektywie możliwe są także technologie wodorowe. Grupa Avia wraz z firmą Hyundai prowadzi już takie inwestycje w Szwajcarii, a strategia wodorowa będzie jednym z tematów spotkania przedstawicieli sieci Avia z całej Europy, jakie ma mieć miejsce w październiku.Adam Sikorski zwrócił uwagę na niekorzystne zjawiska w wielu sektorach działalności Grupy. - Nie spodziewaliśmy się tak słabego rynku energii elektrycznej, nie spodziewaliśmy się tak dużego wzrostu cen gazu i wynikającego z tego zachwiania korelacji ceny gazu latem i zimą. Wyzwanie stanowiła sytuacja w branży fotowoltaicznej, zawieszenie programu Mój prąd czy gorszy od spodziewanego start biznesu detalicznego, który obecnie zmieniamy. Liczymy, że w 2022 roku spółka Unimot Energia i Gaz będzie miała dodatni wkład w wyniki – powiedział Adam Sikorski podczas czatu z inwestorami.Czytaj także: Unimot otworzył nowe punkty sprzedaży Avia Solar W obszarze OZE Grupa zaangażowała się w klaster Żywiecka Energia Przyszłości i otworzyła pierwszy showroom Avia Solar. W lipcu uruchomiła natomiast zapowiadaną wcześniej produkcję paneli fotowoltaicznych w hali PZL Sędziszów . Rozpoczęła także import benzyn i zintensyfikowała sprzedaż oleju napędowego w rejonie północno-zachodniej Polski.Skonsolidowany, skorygowany zysk netto spadł do 22,684 mln zł.25 czerwca 2021 r. Unimot S.A. wypłacił dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 50 proc. jednostkowego zysku netto (16,2 mln zł), co stanowiło 1,97 zł na akcję.Według Adama Sikorskiego trzeci kwartał, który historycznie zawsze był bardzo dobry teraz także przebiega bez niepokojących zjawisk. - Obserwując sytuację rynkową i bieżącą kondycję naszych biznesów, na kolejne miesiące roku patrzymy z optymizmem. Spodziewamy się dalszych dobrych efektów w biznesie oleju napędowego, kolejnych rekordów sprzedaży na stacjach AVIA, a także poprawy sytuacji w biopaliwach oraz biznesie fotowoltaicznym. Liczymy także na to, że mimo poważnych wyzwań rynkowych – biznes LPG, energii elektrycznej i gazu będzie funkcjonował najlepiej jak to możliwe. Jednocześnie wciąż dbamy o koszty i płynność finansową – mówi Adam Sikorski.Mimo tej oceny i realizacji celu EBITDA w 60 proc. Grupa nie zdecydowała się na razie na korektę prognoz. Obecnie zapowiada podanie ewentualnej korekty bliżej końca trzeciego kwartału.Grupa Unimot to niezależny importer paliw ciekłych i gazowych. Od grudnia 2016 roku spółka należy do stowarzyszenia Avia International, dzięki czemu uzyskała prawo do budowania i rozwoju sieci stacji paliw Avia na terenach Polski i Ukrainy. Firma rozwija także segment fotowoltaiki, m.in. pod marką Avia Solar oraz inwestuje w kolejne sektory OZE.