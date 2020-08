UOKiK skontrolował stacje benzynowe. "Chrzczenie" paliwa wciąż problemem

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował kolejny raport ze swoich kontroli na stacjach paliw, które przeprowadził w okresie 8 stycznia - 30 czerwca 2020 roku. Na kilku paliwo nie spełniało norm jakości. Zatankowanie samochodu takim "chrzczonym" paliwem może być dla kierowcy nie lada problemem.

Sukcesywna poprawa

Złe paliwo szkodzi

Przed laty kiepskie paliwo było zmorą kierowców w naszym kraju. W czasie pierwszej kontroli w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość nieprawidłowości stwierdzanych u przedsiębiorców wybranych losowo znacząco spadła i od 2015 r. utrzymuje się poniżej 3 proc. W ubiegłym roku łącznie, biorąc pod uwagę stacje wybrane losowo oraz wytypowane na podstawie skarg, wymagań jakościowych nie spełniło zaledwie 1,86 proc. próbek.Przy tym nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (1,01 proc.) niż oleju napędowego (1,86 proc). Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku: łącznie inspektorzy zbadali 1023 próbki pobrane na 1023 stacjach.- Jakość paliw na polskich stacjach nie odbiega od normy zachodnioeuropejskiej - mówił niedawno WNP.PL Leszek Wiwała, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego . - Wyniki sukcesywnie się poprawiają, na co istotny wpływ ma duża częstotliwość i regularność kontroli, sprawne reakcje organów państwowych na zgłoszenia konsumenckie oraz skuteczna walka z szarą strefą - dodaje.Problemy jakościowe z paliwem na stacjach mogą mieć poważne skutki, na co uwagę zwraca również UOKiK. W badanych próbkach najczęściej kwestionowanymi parametrami w przypadku oleju napędowego były: tzw. stabilność oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach. Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek układu paliwowego.W zakresie benzyny badania najczęściej ujawniały przypadki niedotrzymania wartości określonych dla parametru prężność par. Niespełnienie tego parametru może mieć wpływ na pogorszenie pracy silnika. Może on dławić się i gasnąć. Drugim, najczęstszym uchybieniem były niewłaściwe parametry destylacji. Ta wpływa na płynność pracy silnika oraz jego zdolność do osiągnięcia maksymalnej mocy. Niedotrzymanie tego parametru prowadzi do niewłaściwego spalania oraz nadmiernego zużywania silnika.W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły złych wyników badania działania korodującego na miedź, co grozi rdzewieniem niektórych elementów silnika.Jednocześnie Urząd udostępnia kierowcom pomocne narzędzie, które pozwala na sprawdzenie tego, gdzie warto tankować - interaktywną mapę, na której zostały pokazane skontrolowane stacje i hurtownie w konkretnych miejscowościach.