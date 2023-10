Amerykański koncern naftowy Exxon Mobil prowadzi zaawansowane rozmowy o przejęciu Pioneer Natural Resources.

Jak podała agencja Reuters ta transakcja podbije wartość Exxon Mobie do 60 miliardów dolarów.

Będzie też jednym z najbardziej znaczących porozumień w historii giganta energetycznego, od kiedy w 1998 r. wszedł on w posiadanie Mobile. Tamta transakcja powołała do istnienia obecny podmiot.

Możliwe powiększenie portfolio Exxon Mobil tylko utwierdzi tę firmę na pozycji największego podmiotu amerykańskiego rynku naftowego.

Komentujący te doniesienia 6 października Euro News zauważa, że sfinalizowanie umowy poszerzy posiadane w USA pola naftowe przez Exxon Mobil. Precyzuje się, że Pioneer Natural Resources ma pod pieczą, bogaty w złoża, teren na pograniczu stanów Nowy Meksyk i Teksas. Region ten nazywa się Basenem Permskim. Trzeba także wiedzieć, że wydobycie w tym regionie paliw, ropy i gazu, jest stosunkowo tanie.

Kupowana spółka także powstała w wyniku połączenia mniejszych podmiotów

Przejmowany Pioneer Natural Resources to spółka istniejąca od 1997 r. Jej siedziba to Irving w stanie Teksas. Powstała z połączenia innych podmiotów, jakimi były: Parker & Parsley oraz MESA Inc.

Pioneer Natural Resources wchodzi w skład prestiżowej listy Fortune 500 - wyliczenia największych firm w USA - na miejscu 248 rankingu.

Źródła za oceanem wyceniają Pioneer Natural Resources na 50 miliardów dolarów. Zauważa się także, że firma jest trzecim co do wielkości producentem ropy we wspomnianym Basenie Permskim, na pograniczu Nowego Meksyku i Teksasu. Wyprzedzają ją Chevron Corp i ConocoPhillips.

Porozumienie o zakupie Pioneer przez Exxon jest spodziewane w najbliższych dniach

Reuters twierdzi, że potwierdził tę informację aż w trzech źródłach zbliżonych do procesu negocjacyjnego.

Pojawiają się także sugestie, że kupno Pioneer to wyjście na przeciwko rosnącym trudnościom, jakim musi sprostać przemysł naftowy, nie tylko w USA, ale także w Europie. Posiadanie pewnych i tanich złóż wobec zawirowań na rynku i ograniczenia obecności paliw z Rosji przez sankcje wydaje się rozsądnym posunięciem.

Zarazem tak znaczne kupno może zainteresować organy regulacyjne w Ameryce. Przypomnijmy, że Biały Dom w lutym 2023 r. oskarżył Exxon Mobil o korzystanie ze swojej pozycji na rynku naftowym. Administracja posądziła koncern o generowanie wysokich zysków, kosztem społeczeństwa. Koszty tych zysków mieli oczywiście ponieść amerykańscy konsumenci - kierowcy.