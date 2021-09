Uważaj jakiego diesla i benzynę tankujesz

Od 1 października - jak co roku - na polskich stacjach paliw zmienia się sprzedawane paliwo, benzyna (Pb) i diesel (ON). Do sprzedaży trafiają paliwa, które są przygotowane na okoliczność wystąpienia przymrozków, co szczególnie jest istotne dla właścicieli diesli.

1 października zgodnie z obowiązującymi przepisami na stacjach pojawiają się tzw. paliwa przejściowe.

Mają one przygotować kierowców i ich samochody na niższe temperatury, których można spodziewać się już jesienią.

Eksperci przypominają, że rotacja paliwa w baku pojazdu jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania samochodu.

Wymogi dla stacji paliw

Cztery pory roku na stacjach paliw

Warto rotować paliwa w baku