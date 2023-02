Uzależnienie od Rosji położyło się cieniem na wynikach austriackiego giganta

Austriacki koncern paliwowo-gazowy OMV (Osterreiche Mineralolvarwaltung) w 2022 roku miał przychody na poziomie ponad 62 miliardów euro i wypracował zysk netto 3,6 miliarda euro.

Austriacka grupa paliwo-gazowa OMV w 2022 roku zwiększyła przychody o 75 procent w stosunku do roku wcześniejszego - do ponad 62 miliardów euro. Wzrósł także zysk netto do 3,6 miliarda euro z nieco ponad 2 miliardów w 2021 roku.

Wyniki zostały poważnie obciążone koniecznością dokonania odpisów z tytułu znaczącej utraty wartości niektórych aktywów. Rzecz dotyczy 1 miliarda euro strat z powodu wstrzymania transportu gazu z wykorzystaniem gazociągu Nord Stream 2. Pod koniec ubiegłego roku kolejnych kilkaset milionów euro z tego tytułu zostało zaksięgowanych w ramach tak zwanych odpisów ogólnych.

OMV nadal nie podjął jednak ostatecznej decyzji związanej z rosyjskimi aktywami wydobywczymi. W połowie 2021 roku, na poczet przyszłych strat związanych ze sprzedażą mniejszościowych udziałów w kilku projektach naftowych, odpisano z zysku 1 miliard euro .

Austriacka spółka 100 procent potrzebnego gazu importowała od Gazpromu. Ze względu na podpisanie długoletniego kontraktu cena była o około 10 procent niższa od notowań rynkowych. Po wstrzymaniu eksportu rosyjskiego gazu do państw unijnych OMV zmuszony był kupować gaz po bardzo wysokich cenach, aby wywiązać się z umów podpisanych z klientami. To także negatywnie wpłynęło na wyniki finansowe.

Zgodnie z przyjętą nową strategią w najbliższych miesiącach następować będzie reorientacja geograficzna dostaw i zakup nowych aktywów wydobywczych w Norwegii i na Bliskim Wschodzie.

Głównymi akcjonariuszami OMV są państwo austriackie, które dysponuje pakietem 31,5 procent akcji i Fundusz Majątkowy Abu Zabi, który ma nieco poniżej 25 procent akcji.