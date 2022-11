VAT na paliwa wzrośnie, ale Orlen obiecuje już kierowcom pomoc

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiada, że koncern wykorzysta efekty synergii przeprowadzonych fuzji, by kierowcy jak najmniej odczuli podniesienie VAT-u na paliwa, czego wymaga Komisja Europejska.

Przypomnijmy, że na początku listopada Komisja Europejska poinformowała, iż obecne ramy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy, natomiast paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo.

Ceny paliw silnikowych w Polsce pójdą o 1 zł w górę

Obecnie dzięki tarczy antyinflacyjnej paliwa silnikowe w Polsce objęte są niższą, 8-proc. stawką VAT. Jej podniesienie do poprzedniej, 23-proc. stawki, czego domaga się KE, oznaczać będzie, przy aktualnych cenach hurtowych, wzrost cen paliw na stacjach średnio o ok. 1 zł netto na litrze.

Premier Mateusz Morawiecki deklarował dziś, że rząd chce, aby przywrócenie stawek VAT nie wiązało się z podwyżkami na stacjach paliw, zastrzegając jednocześnie, że ceny paliw zależą d sytuacji na rynku światowym i od kursu złotego.

Orlen chce wykorzystać synergie z fuzji do zahamowania podwyżek cen paliw

Ulżyć kierowcom chce też PKN Orlen. Jak przekazał Daniel Obajtek, koncern „wykorzysta efekty synergii fuzji, by zmiany były jak najmniej odczuwalne”.

- W związku z wytycznymi KE skutkującymi podwyższeniem VAT na paliwa do 23 procent wykorzystamy efekty synergii zrealizowanych fuzji, by zmiany jak najmniej odczuli kierowcy. Już robimy wszystko, aby utrzymać stabilne ceny paliw w Polsce i cały czas są one jednymi z najniższych w całej Unii Europejskiej - napisał Daniel Obajtek na Twitterze.

Orlen od początku procesu fuzji podkreśla, że przejęcie najpierw Lotosu, potem PGNiG da synergie, które przyniosą konkretne korzyści dla polskiej gospodarki. Chodzi m.in. o synergie w obszarze logistyki czy zakupu surowców. Tu koncern podkreśla też znaczenie nawiązania współpracy z największym dostawcą ropy na świecie, koncernem Saudi Aramco.