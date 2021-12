W bazie paliw PERN w Koluszkach szybszy załadunek i możliwość obsługi 480 autocystern na dobę

Jednym z efektów inwestycji prowadzonych w należącej do PERN bazie paliw w Koluszkach jest szybszy załadunek i możliwość obsługi 480 autocystern na dobę. Właśnie zakończyły się prace związane z uruchomieniem dodatkowego wjazdu na teren bazy - podała w piątek spółka.

"Szybszy załadunek i kilkukrotny wzrost liczby rezerwacji odbioru paliwa na wskazaną godzinę to najważniejsze efekty zmian wprowadzonych w naszej bazie paliw w Koluszkach, które przyczyniły się do zwiększenia przepustowości obiektu" - przekazał PERN, informując jednocześnie, iż właśnie zakończyły się prace związane z uruchomieniem dodatkowego wjazdu na teren tej bazy.

"Inwestycje, które konsekwentnie realizujemy w bazie w Koluszkach spowodowały, że jest ona w stanie obsłużyć 480 autocystern na dobę" - podkreślił PERN. Spółka przypomniała, że baza paliw w Koluszkach "to nowoczesny terminal, którego jedną z głównych części jest zmodernizowany front załadunku paliw na transport samochodowy".

"PERN w ostatnim czasie zmodernizował stanowiska nalewcze umożliwiające załadunek autocystern na jednym stanowisku, niezależnie od rodzaju odbieranego paliwa, i przebudował pompownię, której efektem jest znaczący wzrost przepływu produktu w trakcie załadunku na każdym urządzeniu załadunkowym" - wyjaśniono w komunikacie, dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w bazie w Koluszkach.

Kierownik działu PERN odpowiedzialnego za tę bazę, Łukasz Gryglewicz, zaznaczył, że dwa nowe wjazdy znajdują się tam na parkingu dla autocystern, a całość operacji związanych z wjazdem po odbiór paliw jest realizowana w jednym miejscu. "Nowe wjazdy to również możliwość obsługi dwóch autocystern jednocześnie. Zwiększamy w ten sposób przepustowość bazy. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskamy 100 proc. wykorzystania frontu autocysternowego w godzinach szczytu" - powiedział Gryglewicz, cytowany w informacji spółki.

Jak wyliczył PERN, w efekcie inwestycji i wprowadzanych zmian, baza paliw w Koluszkach "dokonuje załadunku jednej autocysterny w czasie średnio poniżej 16 minut, co przy 7 stanowiskach oddolnego napełniania umożliwia załadunek ponad 480 autocystern na dobę". Spółka wspomniała jednocześnie, iż "baza udostępnia też dwa stanowiska do tzw. nalewu odgórnego, co dodatkowo zwiększa możliwości technologiczne związane z obsługą transportów samochodowych".

"Zmiany, które wprowadziliśmy to również nowe możliwości w zakresie realizacji odbioru na wskazaną godzinę. Dzięki takiemu rozwiązaniu już teraz udostępniliśmy dodatkowe okna czasowe. W praktyce jedno ze stanowisk wjazdowych będzie funkcjonowało głównie w trybie awizacji, co oznacza, że każdego dnia możliwość zgłoszenia odbioru na konkretną godzinę wzrośnie kilkukrotnie" - podkreślił Tomasz Domański, kierownika działu obsługi klienta PERN.

Pod koniec listopada spółka informowała, że w ramach nowego systemu awizacji w jej bazach paliw, który wdrożono tam pół roku temu, odnotowano już ponad 7200 transportów z odbiorem paliwa na konkretną godzinę. Jak wówczas podawano, z tego rozwiązania przewoźnicy mogą korzystać w sześciu największych obiektach PERN, magazynujących i wydających paliwa, które zlokalizowane są w Koluszkach, a także w Nowej Wsi Wielkiej, Rejowcu, Emilianowie, Kawicach i w Boronowie.

Ogłaszając w maju wdrażanie w bazach paliw PERN awizacji, czyli opcji wskazania konkretnej godziny odbioru zamówionego produktu, spółka podkreślała, że jest to kolejne rozwiązanie, dzięki któremu możliwe będzie przyspieszenie obsługi klientów - w tym czasie trwał pilotaż rozwiązania w dwóch bazach paliw, w Rejowcu i Kawicach.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.