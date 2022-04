W bazie PERN rekordowy rozładunek oleju napędowego z Arabii Saudyjskiej

W bazie paliw PERN w Dębogórzu (Pomorskie) przeprowadzono rekordowy rozładunek zbiornikowca, który dostarczył tam 46 tys. metrów sześc. oleju napędowego z Arabii Saudyjskiej. To największa partia produktu rozładowana jednorazowo w tej bazie - podała w środę spółka.

Baza PERN w Dębogórzu, której całkowita pojemność wynosi obecnie 260 tys. metrów sześc., to hub paliwowy mogący przyjmować dostawy tych produktów do Polski realizowane zbiornikowcami drogą morską.

"Baza paliw PERN w Dębogórzu - polskie paliwowe okno na świat - dokonała właśnie rekordowego rozładunku pojedynczego tankowca. Chodzi o dostawę 46 tys. metrów. sześc. oleju napędowego z Arabii Saudyjskiej, który dostarczył zbiornikowiec Seamarlin" - przekazała w środę spółka. Jak podkreśliła, "to, jak do tej pory, największa partia produktu rozładowana jednorazowo w tej bazie".

PERN przypomniał, że baza w Dębogórzu niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki na olej napędowy o pojemności 32 tys. metry sześc. każdy, przy czym jeszcze w tym roku do eksploatacji trafi tam kolejny o podobnej wielkości zbiornik. Spółka zapowiada, że jej inwestycje w bazie w Dębogórzu do 2024 r. wyniosą 150 mln zł.

Odnosząc się do realizowanych w bazie w Dębogórzu przedsięwzięć, PERN zwrócił uwagę, że poza parkiem zbiornikowym modernizuje tam także front załadunkowy cystern kolejowych oraz powiększa bocznicę kolejową.

"W efekcie liczba załadowanych cystern kolejowych zwiększy się o połowę. Wzmocni to stabilność krajowego i międzynarodowego rynku logistyki produktów naftowych. Rozbudowa infrastruktury pozwoli również podnieść jakość świadczonych obecnie usług" - zaznaczyła spółka.

PERN podkreślił, iż o potrzebie inwestycji w tym obszarze świadczy fakt, że już teraz w bazie w Dębogórzu notowane są rekordowe załadunki na kolej - w 2021 r. wzrost w porównaniu z rekordowym 2019 r. wyniósł aż jedną piątą.

Spółka podała również, że dzięki dobrej współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia "każdego roku realizowane są modernizacje Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych zlokalizowanego w porcie gdyńskim".

"W tym roku zostanie rozpoczęte pogłębienie podejścia do stanowiska, dzięki czemu możliwa będzie obsługa tankowców o zanurzeniu do 15 metrów. To istotnie zwiększy bezpieczeństwo ciągłości pracy instalacji przeładunkowej oraz umożliwi obsługę znacznie większych jednostek" - wyjaśnił PERN.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. na terenie naszego kraju rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii PKN Orlen w Płocku oraz Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający bazy magazynowe surowca i paliw.

Niedawno PERN informował, że pojemność jego baz ropy naftowej wynosi obecnie 4,1 mln metrów sześc. - surowiec magazynowany jest w 75 zbiornikach, a długość rurociągów do jego transportu to 1845 km, natomiast w przypadku baz paliw spółka posiada 315 zbiorników o łącznej pojemności 2,1 mln metrów sześc., a długość magistrali produktowych to 616 km.