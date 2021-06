W Gdańsku boją się rozbioru Lotosu

Otwarto nam oczy - mówią po ostatnim spotkaniu z przedstawicielami Grupy Lotos i PKN Orlen związkowcy z gdańskiego koncernu. Ich zdaniem nie ma już mowy o połączeniu, a o faktycznym rozbiorze Lotosu.

Rozbiór Lotosu

Gdzie jest MAP?

Fuzja na finiszu

W obszarze biznesu asfaltowego również pod koniec tego roku wydzielone ze struktur spółki Lotos Asfalt mają zostać jej południowe oddziały. Wraz z infrastrukturą do nowego podmiotu przejdzie ok. 100 pracowników.Jeśli chodzi o paliwa lotnicze, to zgodnie ze środkami zaradczymi sprzedaży podlegać będzie 50 proc. udziałów w joint-venture Lotos Air-BP Polska.W obszarze logistyki paliwowej i biopaliw w I kwartale 2022 roku ma nastąpić przejęcie kontroli przez inwestorów zewnętrznych nad spółką Lotos Biopaliwa oraz spółką Lotos Terminale, do której trafi 5 obiektów Lotosu, 4 PKN Orlen oraz nowo zbudowany terminal importowy paliwa lotniczego. W tym czasie sprzedane mają być też udziały w spółce Lotos Paliwa oraz wydzielonym segmencie asfaltowym.Jak dowiedzieli się podczas spotkania związkowcy, całość transakcji, finalizująca połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen, ma zakończyć się na przełomie I i II kwartału 2022 roku. Finałem całego połączenia będzie wykreślenie Grupy Lotos z Krajowego Rejestru Sądowego.Jak mówią WNP.PL uczestniczący w spotkaniu związkowcy, to, co usłyszeli 28 maja, różni się zupełnie od wcześniejszych przekazywanych im informacji.- Gdzie tu jest połączenie z poszanowaniem praw pracowniczych? Zostały nam otworzone oczy, że obecnie realizowane jest przejęcie na zasadach artykułu 23 (1) Kodeksu pracy, które oznacza przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Nie ma już mowy o połączeniu - mówi Michał Sztyber, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Lotos. - To oznacza faktyczny rozbiór Lotosu w dwóch krokach. Ten pierwszy zgodnie z przedstawionym harmonogramem dokona się w październiku tego roku, gdy podzielona zostanie gdańska rafineria, a drugi to całkowity koniec Lotosu, który nastąpi wraz z wykreśleniem z KRS, co planowane jest na I kwartał 2022 r. To jest zatrważające - dodaje.Zdaniem Arkadiusza Formeli, przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Obrony Pracowników w Grupie Lotos, przy takiej strukturze transakcji związkowcom pozostało już tylko jedno - walka o zabezpieczenie pracowników.- Mamy zablokowane wszelkie działania. Właściciel, czyli Skarb Państwa, chce przeprowadzić fuzję, Orlen jest zdeterminowany, więc naszym zadaniem pozostaje zabezpieczenie wszystkich pracowników, nie tylko tych objętych środkami zaradczymi - mówi Arkadiusz Formela.Taką możliwość wykluczył w niedawnej rozmowie z portalem WNP.PL Daniel Obajtek. - Tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Jeśli mówimy o warunkach zaradczych i pracownikach objętych nimi, to jak najbardziej musimy ich zabezpieczyć, bo zostaną przeniesieni do zupełnie innego podmiotu. Jest to dla mnie oczywiste i jak najbardziej jestem za zabezpieczeniem ich interesów - mówił WNP.PL prezes Orlenu, dodając, że pozostali pracownicy pozostają w łączonym koncernie, dlatego nie ma planów obejmowania ich gwarancjami.Czytaj więcej: Daniel Obajtek o fuzjach: mówimy o rozwoju, nie ma planów grupowych zwolnień Arkadiusz Formela zwraca uwagę, że obecnie w ogóle nie ma rozmów na temat gwarancji.- W ciągu roku Grupa Lotos ma zostać wykreślona z KRS, a nam mówi się tylko o idei tworzenia koncernu multienergetycznego. Niewykluczone, że obietnice rozwoju się spełnią, ale na razie to są słowa i nie ma żadnych gwarancji, że się spełnią - dodaje.Jak wylicza Andrzej Trzciński, przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy Lotos, chodzi o zabezpieczenie prawie 5 tys. pracowników - wraz z rodzinami mowa o kilkunastu tysiącach ludzi.- Wszystkie organizacje związkowe w Grupie Lotos są zgodne i chcą pracować nad pakietem gwarancji dla nich - dodaje Andrzej Trzciński.Jak przypomina przewodniczący ZZIiT, związkowcy przygotowali już w ubiegłym roku własną propozycję gwarancji, nad którą pracowały wszystkie związki zawodowe z wyjątkiem Solidarności. Znalazły się w nim najważniejsze dla pracowników aspekty, od utrzymania Układu Zbiorowego, świadczeń socjalnych czy opieki medycznej, po jednorazową "gratyfikację" oraz zasady waloryzacji płac.

Kolejne spotkanie przedstawicieli obu koncernów ze związkowcami zostało zaplanowane na 11 czerwca.- Mamy nadzieję, że wtedy pojawi się wreszcie temat gwarancji dla pracowników. Będziemy mocno naciskać, aby rozpoczęły się prace nad pakietem, który zaproponowaliśmy rok temu lub nad podobnym tekstem - dodaje szef ZZIT Grupy Lotos.Michał Sztyber z MZZPRC Grupy Lotos zwraca z kolei uwagę na fakt, że w rozmowach na temat przejęcia Lotosu przez PKN Orlen powinni uczestniczyć również przedstawiciele rządu.- Ranga tych spotkań powinna być wyższa, tak by negocjowane podczas nich gwarancje miały swoją wagę. Powinni brać w nich udział przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, skoro podpisywali umowę dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos - dodaje Michał Sztyber.Związkowcy zwracali się już do resortu aktywów państwowych z prośbą o informację na temat przebiegu procesu fuzji obu koncernów. Ostatni list, który wysłali do ministra Jacka Sasina w lutym 2021 r., pozostał bez odpowiedzi, o czym WNP.PL pisał tutaj: W Lotosie rosną obawy MAP na pytanie o pisma związkowców zwraca uwagę, że głównymi ich adresatami są prezesi zarządów spółek PKN Orlen oraz Grupy Lotos i to właśnie zarządy tych spółek powinny odpowiadać."Ministerstwo Aktywów Państwowych zostało zapewnione przez zarząd PKN Orlen, że proces konsolidacji z Grupą Lotos jest prowadzony w sposób transparentny, a organizacje związkowe są informowane o jego etapach i istotnych sprawach związanych z wypracowaniem adekwatnego poziomu ochrony pracowników spółek objętych środkami zaradczymi. PKN Orlen wskazał, że pomimo, iż realizacja środków zaradczych nie jest jednoznaczna ze zwolnieniami pracowników, wyrażono wolę zawarcia porozumienia zarówno ze związkami Grupy Lotos, jak i PKN Orlen. Przy czym harmonogram rozmów w tej kwestii jest uzależniony od przebiegu procesu konsolidacyjnego. Intencją jest, aby w pierwszej kolejności nastąpiło wyłonienie inwestorów (tzw. krótkiej listy) do realizacji środków zaradczych, z którymi PKN Orlen będzie prowadził dalsze rozmowy. W konsekwencji umożliwi to odpowiedzialne rozpoczęcie prac nad porozumieniem ze związkami zawodowymi" - czytamy w nadesłanej do redakcji WNP.PL odpowiedzi biura prasowego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Orlen szacuje, że transakcja przejęcia Grupy Lotos jest już zrealizowana w 70 proc. W lipcu ubiegłego roku Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na fuzję. Jest też już niezbędna w tej sprawie decyzja polskiego rządu, poznaliśmy również strukturę całej transakcji. Obecnie polski koncern prowadzi negocjacje z potencjalnymi partnerami do spełnienia wymogów Brukseli.Czytaj więcej: Orlen odkrywa karty w sprawie Lotosu i PGNiG Kluczowym etapem całego procesu przejęcia Orlenu przez Lotos pozostaje uzyskanie ostatecznej zgody Komisji Europejskiej, która jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków, w tym chociażby sprzedaży udziałów w rafinerii czy prawie 80 proc. posiadanych przez Lotos stacji paliw. Na stole są także m.in. aktywa w obszarze magazynowania paliw czy asfaltowego biznesu. Cały czas trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami do spełnienia tych warunków.Jak podkreśla Daniel Obajtek, finał negocjacji ws. wystawionych na sprzedaż aktywów Lotosu jest blisko, ale Orlen nie zamierza się spieszyć. Możliwe, że jeśli do lipca Orlen nie znajdzie partnera do przejęcia części aktywów Lotosu, to wystąpi do Komisji Europejskiej o przedłużenie terminu. - Szukamy partnera, który da nam szansę na dalszy rozwój - mówił niedawno Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.Czytaj także: Orlen twardo negocjuje ws. aktywów Lotosu. "Parametr czasowy" nie jest najważniejszy