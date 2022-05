W kwestii embarga na rosyjską ropę naftową UE nie może być "zakładnikiem" jednego kraju

W kwestii embarga na rosyjską ropę naftową UE jest "zakładnikiem" jednego kraju - powiedział w poniedziałek w Brukseli dziennikarzom litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis.

Landsbergis oświadczył przed spotkaniem szefów dyplomacji państw unijnych, że plany UE dotyczące nałożenia na Rosję embarga na ropę naftową blokuje tylko jeden z 27 członków Wspólnoty.

"Cała Wspólnota jest zakładnikiem jednego państwa członkowskiego (…), musimy dojść do porozumienia, nie możemy być zakładnikami" - powiedział Landsbergis, gdy przybył na spotkanie ze swoimi odpowiednikami w Brukseli.

Od kilku dni UE bezskutecznie próbuje uzgodnić szósty pakiet sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę, zakładający embargo na rosyjską ropę. Część krajów UE jest krytyczna wobec tej propozycji.

Przyjęcie sankcji wymaga jednomyślności państw Wspólnoty. W UE jest grupa państw sceptycznie odnoszących się do niektórych elementów propozycji Komisji Europejskiej. Najbardziej aktywne są Węgry, które sprzeciwiają się planom nałożenia embarga ze względu na uzależnienie swej gospodarki od rosyjskiego surowca. Do tej grupy należą też Czechy i Słowacja. UE proponuje tym państwom tymczasowe odroczenie embarga, które w ich przypadku weszłoby w życie w 2024 roku. Jednak takie ustępstwo na razie nie wystarczyło do wypracowania kompromisu.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zwracają też uwagę na konieczność modernizacji infrastruktury paliwowej, która przystosowana jest do rosyjskiej ropy. Wiązałoby się to z kosztami, które - jak nieoficjalnie mówi się w Brukseli - miałaby pokryć UE.