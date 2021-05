W Lotosie domagają się rozmów o fuzji z Orlenem

Związkowcy z Grupy Lotos domagają się informacji o przebiegu procesu fuzji z PKN Orlen. Stanowczo sprzeciwiają się odwlekaniu rokowań w nieskończoność. - Jeżeli w górnictwie można poważnie traktować stronę społeczną, to dlaczego tak nie jest w sektorze naftowym... - mówi Grzegorz Szade, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy Lotos.





Obecnie prace zespołu nadzoruje Krzysztof Nowicki, wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos. W jego skład wchodzą z kolei przedstawiciele pionu HR, Biura Kontrolingu oraz Biura Prawnego.Biuro prasowe potwierdziło, że planowane są kolejne spotkania ze związkowcami.O ich terminie poinformowana zostanie w pierwszej kolejności strona społeczna - dodaje biuro prasowePKN Orlen z kolei podkreśla, że - w ramach realizacji procesu przejęcia kapitałowego Grupy Lotos - zarząd płockiego koncernu prowadzi transparentny dialog z organizacjami związkowymi.- Rzetelnie informujemy związki zawodowe o jego etapach, już od momentu otrzymania od Komisji Europejskiej warunkowej zgody. Strona społeczna systematycznie otrzymuje informacje związane z realizacją środków zaradczych. Konsekwentnie podkreślamy wolę zawarcia Porozumienia zabezpieczającego interesy pracowników objętych środkami zaradczymi, pomimo że ich realizacja nie będzie oznaczała zwolnień - odpowiada biuro prasowe koncernu.Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupy Lotos podkreśla, że warunki określone w środkach zaradczych przejęcia Lotosu przez Orlen będą zabójcze dla rozwoju całego polskiego przemysłu naftowego, a sama transakcja połączenia obu koncernów nie ma z tego powodu żadnej wartości dodanej.Związkowcy obawiają się przede wszystkim wyprzedaży aktywów i zwolnień grupowych. Niepokój budzi też kwestia realizacji strategii gdańskiego koncernu, o czym mówił na łamach portalu WNP.PL Grzegorz Szade w tekście: Finał serialu o fuzji Orlenu i Lotosu



Związkowcy przygotowali własne warunki, które zawarli we własnym projekcie pakietu gwarancji dla pracowników Grupy Lotos.Trafił on w lipcu ubiegłego roku do zarządu Orlenu. Znalazły się w nim m.in. postulaty gwarancji zatrudnienia, utrzymania układu zbiorowego, zachowania świadczeń socjalnych. Pojawił się także punkt o jednorazowej "premii za fuzję" dla każdego zatrudnionego w Grupie Kapitałowej Lotos. Nad pakietem pracowały wszystkie związki zawodowe - z wyjątkiem Solidarności.Co więcej: związkowcy oczekują, że gwarancje zostaną zapewnione nie tylko pracownikom objętym środkami zaradczymi, czyli załogom ze spółek, które Komisja Europejska wskazała do zbycia w ramach warunkowej zgody na fuzję. Chcą, by pakiet objął wszystkich zatrudnionych w gdańskim koncernie - bez różnicy, czy nadal będą pracować w firmie pod skrzydłami Orlenu, czy trafią do nowego podmiotu, który przejmie aktywa.- Pracownicy powinni mieć zapewnione określone parametry, niezależnie w której ze spółek się znajdują, bo zmiany dotykają całej załogi, w tym samym stopniu Gdańska, jak i Płocka. Skutki połączenia na obecnych warunkach będą miały naprawdę dalekosiężny wpływ na stan całego sektora - dodaje Grzegorz Szade.By omówić już szczegółowe propozycje gwarancji, konieczne jest spotkanie wszystkich zainteresowanych stron, którego domagają się związkowcy.W lutym 2021 r. przedstawiciele kilkunastu organizacji związkowych, działających w Grupie Lotos po raz kolejny zaapelowali o informacje na temat przebiegu procesu fuzji obu koncernów.W liście adresowanym do prezesów - Daniela Obajtka i Zofii Paryły - po raz kolejny wezwali do podjęcia negocjacji.“Nasze obawy dotyczące przebiegu procesu przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen oraz podejście do rozmów ze stroną społeczną nie były bezpodstawne. Mamy dość wielokrotnie powtarzanych frazesów o deklaracji współpracy ze związkami zawodowymi. Aby wypracować porozumienie, strony muszą podjąć dialog, spotykać się i prowadzić rokowania - nie oczekujemy zapewnień, oczekujemy działania” - czytamy w liście, który został przesłany także do wiadomości premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, a także Beaty Kozłowskiej-Chyli, przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Lotos."Od decyzji Komisji Europejskiej minęło pół roku, a negocjacje dotyczące treści porozumienia są w punkcie wyjścia" - podkreślili związkowcy, zaznaczając, że stanowczo sprzeciwiają się odwlekaniu rokowań w nieskończoność."Żądamy wznowienia rozmów w możliwie najbliższym terminie oraz podania granicznego terminu podpisania porozumienia zabezpieczającego interesy pracowników" - napisali sygnatariusze lutowego listu.Jak mówią nam dzisiaj przedstawiciele niektórych ze związków podpisanych pod pismem, do dziś nie otrzymali żadnej odpowiedzi.Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, zarządy obu koncernów - i Lotosu, i Orlenu - zwróciły się do organizacji związkowych o cierpliwość i wstrzymanie się z rozmowami do czasu wyboru partnera do sprzedaży aktywów Lotosu, wskazanych przez Komisję Europejską. Zgodnie z deklaracjami prezesa PKN Orlen Daniel Obajtka, ma to nastąpić w czerwcu. - Podkreślamy, że priorytetem dla PKN Orlen jest znalezienie odpowiedzialnego podmiotu lub podmiotów zainteresowanych zakupem aktywów określonych środkami zaradczymi, tak aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, a także właściwie zabezpieczyć interesy łączonych podmiotów - potwierdza te doniesienia biuro prasowe Orlenu. - Chcemy, o czym poinformowaliśmy organizacje związkowe, aby negocjacje Porozumienia rozpoczęły się jeszcze w maju br., po określeniu krótkiej listy podmiotów, z którymi prowadzone będą dalsze rozmowy w sprawie realizacji środków zaradczych. Uważamy bowiem, że wyłonienie inwestorów jest kluczową kwestią, która musi zostać zrealizowana w pierwszej kolejności, aby możliwe było odpowiedzialne rozpoczęcie prac nad treścią Porozumienia z partnerem społecznym - odpowiada WNP.PL biuro prasowe PKN Orlen.Jednak - zdaniem związkowców - cały proces uzgadniania gwarancji dla pracowników powinien przebiegać inaczej.- Nie ma znaczenia, kto będzie kontrahentem - mówi Grzegorz Szade. - Ważniejsze, żeby ustalić zasady, które zaakceptuje strona społeczna wraz z pracodawcą i dopiero takie warunki przedstawiać potencjalnym inwestorom. Tak powinno to przebiegać, a nie odwrotnie, czyli uzgodnić inwestora i zakomunikować, jakie zostały ustalone z nim warunki. Nie tędy droga... - dodaje wiceprzewodniczący ZZIT GL.I zastanawia się, dlaczego nie ma równego traktowania sektorów.- Jeżeli w górnictwie można poważnie traktować stronę społeczną, to dlaczego tak nie jest w sektorze naftowym... - mówi Grzegorz Szade.Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Lotos, nie czekając na odpowiedź ze strony rządu i władz obu koncernów na pismo z lutego, podjął samodzielnie działania i wysłał do prezes Grupy Lotos, pani Zofii Paryły prośbę o wyjaśnienie, jak będzie przebiegać cały proces połączenia obu koncernów.Zarząd Lotosu dał sobie czas na odpowiedź do 21 maja, dlatego też związkowcy z MZZPRC - dotrzymując dżentelmeńskiej umowy - wstrzymują się do tego czasu z jakimikolwiek dalszymi działaniami.Impas, który trwa w rozmowach na temat zabezpieczeń i gwarancji dla pracowników objętych środkami zaradczymi, trwa dalej. Jednak karty wkrótce zostaną rozdane.Z nieoficjalnych informacji , do których dotarł serwis WNP.PL, wynika, że PKN Orlen finalizuje rozmowy i niebawem może ogłosić kolejne szczegóły dotyczące realizacji środków zaradczych. Ale oficjalnie partnera, który zostanie wybrany, poznamy dopiero w czerwcu.Czytaj także: Saudi Aramco najbliżej rafinerii Lotosu? Saudowie mają wiele atutów