W Lotosie iskrzy wokół negocjacji ze związkowcami. Mówi się o dużej presji

W rozmowach mamy obecnie totalny impas. Pracodawca odrzuca praktycznie większość naszych propozycji - tak negocjacje zabezpieczeń pracowników w toku fuzji Grupy Lotos z PKN Orlen oceniają związkowcy z gdańskiego koncernu. Pracodawca - czyli Grupa Lotos.

Wieloetapowe negocjacje

Presja negocjacyjna

Co dalej?

- W rozmowach mamy obecnie totalny impas. Pracodawca odrzuca praktycznie większość naszych propozycji. Wszystkie dotychczasowe wersje, które opracowaliśmy i przedstawiliśmy, również zostały odrzucone - jako zbyt kosztowne. Dlatego proponujemy sporządzenie protokołu rozbieżności, jednak nawet do tego pracodawca nie chce przystąpić - mówi Michał Sztyber.- W tej chwili wywierana jest na nas "presja czasu", którą nie do końca rozumiemy, gdyż o podjęcie negocjacji monitowaliśmy już na przełomie roku. W lutym ponawialiśmy nasze prośby o rozmowy pismami kierowanymi i do wicepremiera Jacka Sasina, i prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Moim zdaniem ta presja ma za zadanie skłonienie nas do podpisania porozumienia - niezależnie od jego zawartości - ocenia Adam Sobczyk, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność w Lotos Terminale.Jego zdaniem do porozumienia jest bardzo daleko.- Trzykrotnie przedstawialiśmy zmodyfikowany projekt porozumienia. Pracodawca jednak proponuje swoje rozwiązania, które są dla nas nie do zaakceptowania na obecną chwilę. Zbyt mocno się różnimy co do zakresu poszczególnych zapisów oraz ich treści, jak chociażby w przypadku długości gwarancji zatrudnienia czy kar za ich niewykonanie - dodaje Adam Sobczyk.Impasu w rozmowach nie widzi Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć, który w negocjacjach jest jednym z reprezentantów pracodawcy.- Po pierwsze: nie ma jednych rozmów dotyczących zabezpieczeń dla wszystkich pracowników. Odrębnie traktujemy sytuację pracowników, którzy przechodzą z Grupy Lotos S.A. do spółki Lotos Asfalt w związku z wewnątrzgrupową transformacją, polegającą na integracji aktywów rafineryjnych w jednym podmiocie. Inaczej zaś podchodzimy do pracowników, którzy podlegają środkom zaradczym związanym z koniecznością zbycia udziałów w tych spółkach i - tym samym - wyjściu poza naszą grupę kapitałową. Jeszcze inaczej – do pracowników, którzy będą świadczyli pracę w koncernie multienergetycznym powstałym po fuzji - mówi WNP.PL Krzysztof Nowicki i dodaje, że dla każdej z tych grup pracowników koncern proponuje odrębne rozwiązania.Jak tłumaczy, w przypadku tych pierwszych, którzy przechodzą z Grupy Lotos do spółki Lotos Asfalt, w ramach wewnątrzgrupowego przekształcenia, które może, ale absolutnie nie musi mieć związku z procesem fuzji, trudno dzisiaj mówić o jakichkolwiek obligatoryjnych zabezpieczeniach. Pozostają oni bowiem nadal w obrębie Grupy Kapitałowej Lotos, która jest stabilnym pracodawcą. Ich stan faktyczny i prawny się nie zmienia, w związku z tym roszczenia związane z zabezpieczeniem na okres 96 miesięcy nie mają jakiegokolwiek uzasadnienia.Czytaj także: Fuzja Orlenu i Lotosu na ostatniej prostej. "To wydarzenie nieodwracalne" - Złożona przez nas propozycja stabilizacji relacji pracowniczych poprzez deklarację wstrzymania się przed zwolnieniami dokonywanymi na podstawie postanowienia ustawy o zwolnieniach grupowych na 24 miesiące jest rozstrzygnięciem bardziej korzystnym, niż gwarantują to obowiązujące przepisy prawa. Ma to zminimalizować ewentualny niepokój związany z nowym wewnątrzgrupowym pracodawcą - dodaje Krzysztof Nowicki.Jak wspominał, oddzielną sprawą są zabezpieczenia dla pracowników, którzy wychodzą poza Grupę Kapitałową Lotos i po fuzji, w wyniku realizacji środków zaradczych, wskazanych przez Komisję Europejską, nie będą uczestniczyli już w procesie funkcjonowania multienergetycznego koncernu.Tu Grupa Lotos, jako pracodawca, jednoznacznie wskazuje, że zamierza zabezpieczyć ich interesy zarówno pod kątem trwałości stosunku pracy, jak i trwałości warunków, na których ten stosunek będzie świadczony.Krzysztof Nowicki zwraca jednak uwagę na pewne ograniczenia, wynikające chociażby z regulacji unijnych, dotyczących pomocy publicznej, możliwości miarkowania przez sądy nieadekwatnych do procesu gwarancji czy ryzyka ekonomicznego dla transakcji.Istotne jest także przejście tzw. testu prywatnego przedsiębiorcy, który określa, czy dana inwestycja będzie dla inwestora rentowna. Ponadto, na co wskazuje nasz rozmówca, przewymiarowane zabezpieczenia będą się odbijały negatywnie na wartości środków, które Grupa Lotos w procesie dezinwestycji uzyska od inwestorów, a które w rzeczywistości stanowią wkład w tworzenie multienergetycznego koncernu.- W związku z tym potwierdzamy wolę i chęć zabezpieczenia pracowników. Natomiast przedmiotem naszych rozmów są zasady, na jakich one mają skutecznie funkcjonować, to jest zabezpieczać pracowników. Jednym z parametrów rozmów pozostaje okres trwania tych gwarancji, który musi być akceptowalny dla wszystkich stron procesu - dodaje wiceprezes.Trzecią grupę pracowników, do których Grupa Lotos jako pracodawca podchodzi odrębnie, stanowią zatrudnieni, którzy będą świadczyli pracę w nowo powstałym koncernie multienergetycznym.Jak zdradza WNP.PL Krzysztof Nowicki, tu rozmowy w zgodnej woli stron dialogu jeszcze w ogóle się nie rozpoczęły. Składane jedynie były w tej mierze deklaracje podmiotu, który będzie przejmujący w procesie łączenia: że pracownicy na fuzji nie tracą (mowa o PKN Orlen). I- jak dodaje wiceprezes Lotosu - negocjcje w tym zakresie zostaną zapoczątkowane w odpowiednim momencie, wskazanym przez stronę społeczną.Czytaj także: Nadchodzą decydujące chwile dla fuzji Orlenu i Lotosu Krzysztof Nowicki podkreśla, że na rozmowy i wypracowanie właściwego, satysfakcjonującego wszystkich kształtu zabezpieczeń w tym trzecim obszarze jest jeszcze czas. Z tym nie zgadzają się związkowcy, który czują presję na jak najszybsze zaakceptowanie porozumienia.Ich zdaniem owa presja, to wynik zbliżających się, kluczowych terminów w całym procesie fuzji, w tym wspomnianej na wstępie terminu przedstawienia Komisji Europejskiej wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących realizacji środków zaradczych (ten mija 14 listopada).- W mojej opinii pracodawca czy prowadzący negocjacje PKN Orlen musieli wstępnie przedstawić inwestorom założenia porozumień społecznych, bo wiążą się one z określonymi kosztami. Na pewno nie były to jednak ustalenia, które poczyniła strona społeczna. Dlatego teraz pracodawca dąży, żeby zbliżyć treść porozumienia do tego, co zaproponowano inwestorom - podsumowuje Adam Sobczyk.Taką tezę kategorycznie odrzuca Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć.- Przekazaliśmy stronie społecznej wszystkie dostępne informacje dotyczące całego procesu fuzji. Umożliwiliśmy także konsultacje z naszymi doradcami i kancelariami prawnymi - po to, by pozwolić im na jak najpełniejszy wgląd w całość procesu. W ten sposób zawiadomiliśmy również, że inwestorzy, z którymi prowadzone są negocjacje w sprawie środków zaradczych, zostali poinformowani o oczekiwaniach strony społecznej na określone zabezpieczenia w tym procesie inwestycji - wyjaśnia Krzysztof Nowicki.Dodaje, że nie było mowy ani o charakterze, ani o zakresie tych oczekiwań.- Zaznaczone zostały jedynie obszary, w których można się ich spodziewać. Zresztą sprowadzają się one do kilku bardzo prostych zapisów, takich jak gwarancje zatrudnienia, gwarancje warunków pracy i płacy, utrzymania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy czy pewnych elementów związanych z otoczeniem socjalnym - podkreśla Krzysztof Nowicki.Co planują teraz organizacje związkowe? Decyzje co do dalszych kroków podejmą wszystkie związki, które uczestniczą w negocjacjach.- Strona związkowa do tej pory zapewnia spokój społeczny wokół całej transakcji, zobaczymy natomiast, jak dalej potoczą się rozmowy. Jakieś kroki na pewno będziemy podejmować... Negocjacje i rokowania powinny zmierzać do wypracowania konsensusu. Konsensus jednak nie polega na tym, że jedna strona mówi twardo "nie". Wszystkie punkty, które znalazły się w naszych propozycjach, są do negocjacji, pomimo że pracodawca je wykreśla. Jeśli nie będą negocjowane, to takiego porozumienia nie zaakceptujemy - dodaje przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność w Lotos Terminale.Z kolei Krzysztof Nowicki podkreśla, że Grupa Lotos jest zdeterminowana, by zabezpieczyć interesów pracowników w całym procesie fuzji z PKN Orlen.Najbliższe spotkanie negocjacyjnie zaplanowano na 15 października.