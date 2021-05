W Lotosie rosną obawy

Zarządy Orlenu i Lotosu zapewniają pracowników gdańskiego koncernu, że łączenie obu koncernów nie zagraża ich zawodowej przyszłości. Związkowcy uważają, że powtarzane deklaracje o braku planów zwolnień grupowych to za mało. Obawy, że wyniku fuzji Orlenu i Lotosu pracę może stracić wielu pracowników gdańskiego koncernu, wciąż są żywe.

Kto pierwszy: strona społeczna czy inwestor?

Związki: gwarancje pracy dla wszystkich

Czempion w szczegółach? Zaczekajmy do września

Na wyłonienie partnera do spełnienia warunków Komisji Europejskiej czekają również pracownicy Lotosu. To od tego bowiem zarządy zarówno Orlenu, jak i Lotosu uzależniają rozpoczęcie rozmów na temat gwarancji dla pracowników objętych środkami zaradczymi. Mowa o zatrudnionych w wystawionych na sprzedaż aktywach Lotosu, które w ramach spełniania warunków KE mają trafić do nowego właściciela.Jednak zdaniem związkowców cały proces uzgadniania gwarancji dla pracowników powinien przebiegać inaczej.- Nie ma znaczenia, kto będzie kontrahentem - mówił w niedawnej rozmowie z WNP.PL Grzegorz Szade, wiceprzewodniczący ZZIT GL. - Ważniejsze, żeby ustalić zasady, które zaakceptuje strona społeczna wraz z pracodawcą i dopiero takie warunki przedstawiać potencjalnym inwestorom. Tak powinno to przebiegać, a nie odwrotnie, czyli uzgodnić inwestora i zakomunikować, jakie zostały ustalone z nim warunki. Nie tędy droga... - dodaje wiceprzewodniczący ZZIT GL.Takiego scenariusza nie przewiduje Orlen. W ostatniej rozmowie z WNP.PL Daniel Obajtek rozstrzygnął, że do stołu ze stroną społeczną można będzie usiąść dopiero wówczas, gdy poznamy inwestorów.- To jedyna możliwa kolejność - mówił nam prezes Orlenu i podkreślał, że w żadnym wypadku jego koncern nie pozwoli, by pracownicy objęci środkami zaradczymi mieli gorsze prawa lub byli źle traktowani.Czytaj więcej: Daniel Obajtek o fuzjach: mówimy o rozwoju, nie ma planów grupowych zwolnień Podczas ostatniego spotkania ze związkowcami członków zarządów Orlenu i Lotosu, które odbyło się w Gdańsku 14 maja, ponownie padły twarde deklaracje zabezpieczenia interesu pracowników w procesie łączenia obu koncernów.Podkreślano, że mamy do czynienia z połączeniem silnych podmiotów, a nie ratowaniem jednego z nich, dlatego nie ma mowy o optymalizacji poprzez redukcję zatrudnienia. W tym kontekście wielokrotnie padała też, składana już podczas wcześniejszych spotkań oraz wywiadów, deklaracja o braku planów zwolnień grupowych.Czytaj także: Orlen uspokaja pracowników Lotosu. Było specjalne spotkanie Związkowcy z Grupy Lotos boją się jednak, że te deklaracje to za mało. Dla nich fakt, że nie będzie zwolnień grupowych, nie oznacza, że nie będzie zwolnień w ogóle. Według nich pracę może stracić wiele osób, bez przekraczania określonej w ustawie liczby likwidowanych stanowisk, która narzuca na pracodawcę obowiązek zgłoszenia zwolnień grupowych.Dlatego związkowcy domagają się gwarancji dla całej załogi koncernu, nie tylko dla pracowników objętych środkami zaradczymi.Czytaj także: W Lotosie domagają się rozmów o fuzji z Orlenem Kolejne spotkanie poświęcone negocjacjom pakietu zabezpieczającego pracowników Lotosu zostało wyznaczone na 28 maja. Z informacji oficjalnych wynika, że ze związkowcami spotkają się wówczas zespoły negocjacyjne obu koncernów.Na pytanie, czego konkretnie będą dotyczyły rozmowy, skoro wciąż nie został spełniony stawiany przez Orlen warunek wyboru partnerów do realizacji środków zaradczych, związkowcy odpowiadają, że nie zostali poinformowani o szczegółowych planach spotkania. Otrzymali jedynie informację, że na przełomie sierpnia i września ma być gotowa cała struktura funkcjonowania nowego, wielkiego koncernu, powstałego z połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos.Podczas spotkania prezes PKN Orlen podkreślał, że proces łączenia jest bardzo skomplikowany i wieloetapowy.- Po każdym z tych etapów wszyscy, zarówno związki zawodowe, jak i opinia publiczna, informowani są na bieżąco. Zarząd Grupy Lotos oraz spółek zależnych będzie we współpracy ze stroną społeczną uzgadniał szczegóły tej struktury. Chcemy te prace sfinalizować do końca trzeciego kwartału tego roku - dodał prezes PKN Orlen.Jak mówią nam związkowcy, teraz ich przedstawiciele czekają na 28 maja, kiedy wyznaczony został kolejny termin spotkania, ale nie zamierzają przestać wywierać presji na zarządy spółek i walczyć o zabezpieczenia dla załogi.O tym, jak po fuzji ma funkcjonować nowy, wielki Orlen mówił szczegółowo Daniel Obajtek w ostatnim wywiadzie dla WNP.PL.Na pytanie o to, kiedy poznamy spójny program inwestycyjny nowego, wielkiego Orlenu, Daniel Obajtek odpowiada, że... już go poznaliśmy. - Strategia do 2030 roku była od razu projektowana pod koncern multienergetyczny, który od kilku lat konsekwentnie budujemy - odpowiadał.Czytaj więcej: Daniel Obajtek o fuzjach: mówimy o rozwoju, nie ma planów grupowych zwolnień