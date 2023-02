W miejsce Orlenu Rosja poszuka innych odbiorców ropy

W 2023 roku Rosja zamierza przenieść punkt ciężkości eksportu ropy i produktów ropopochodnych do zaprzyjaźnionych krajów – powiedział rosyjski wicepremier Aleksandr Nowak.

- W tym roku planowany jest eksport ponad 80 proc. ropy i 75 proc. produktów naftowych do zaprzyjaźnionych krajów. Jeśli chodzi o dostawy do państw, które utrzymują bezprawne ograniczenia cenowe, to nasze stanowisko tutaj jest powszechnie znane i pozostaje bez zmian: takie kraje nie będą odbierać rosyjskiej ropy – powiedział Nowak.

Rosja inwestuje w nowe kierunki eksportu ropy i paliw

Polityk zwrócił też uwagę, że już w ubiegłym roku w celu reorientacji dostaw do zaprzyjaźnionych krajów zrealizowano projekt zwiększenia przewozów w kierunku portu Koźmino, co zapewniło zwiększenie transportu ropy do krajów regionu Azji i Pacyfiku do 42 mln ton rocznie.

Wcześniej szef Transniefti (spółki odpowiedzialnej za transport rosyjskiej ropy) Mikołaj Tokariew informował, że w ubiegłym roku przeładunki w Koźminie wyniosły 42 mln ton ropy, przy projektowej wcześniej przepustowości portu na poziomie 30 mln ton.

Na razie brak informacji co do szczegółowych planów wysyłki ropy. Wiadomym jest, że Moskwa chce zwiększyć eksport surowca do Chin i Indii, nowym klientem jest Pakistan. Egzotycznym kierunkiem eksportu rosyjskich produktów naftowych ma być afrykańskie Mali.

Wydobycie ropy w Federacji Rosyjskiej w 2022 roku wyniosło 535,2 mln ton, czyli o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Eksport ropy wzrósł o 7,6 proc. do 242 mln t. Wolumen rafinacji ropy spadł o 3 proc. do 272 mln ton.

Odcinając zachodnie państwa od surowców Rosja straciła ważnych klientów

Do wybuchu wojny znaczącym odbiorca rosyjskiej ropy był Orlen, jednak polski koncern po napaści Rosji na Ukrainę zadeklarował rozwód z surowcem ze Wschodu. Obecnie jest on przygotowany do całkowitej rezygnacji z tego kierunku dostaw. Z końcem stycznia 2023 r. przestał obowiązywać kontrakt PKN Orlen z Rosnieftem na dostawy 3,6 mln ton ropy naftowej rocznie.

W ramach strategii dywersyfikacji PKN Orlen buduje swój portfel importowy w oparciu o dostawy ropy naftowej pochodzącej z Morza Północnego, Afryki Zachodniej, basenu Morza Śródziemnego a także Zatoki Perskiej i Meksykańskiej. Kluczowym partnerem koncernu jest obecnie Saudi Aramco, największy producent ropy naftowej na świecie.