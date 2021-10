W Możejkach powstanie instalacja pogłębionego przerobu ropy. Jest umowa Orlen Lietuva z Petrofac

Orlen Lietuva podpisał umowę na budowę instalacji pogłębionego przerobu ropy w Możejkach ze spółką Petrofac - poinformował PKN Orlen w komunikacie. Dodano, że całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 641 mln euro.

AB Orlen Lietuva podpisała umowę na budowę instalacji "Bottom of Barrel" w formule EPC Engineering, Procurement and Construction w zakładzie produkcyjnym Orlen Lietuva w Możejkach ze spółką Petrofac Limited z siedzibą w Londynie.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 641 mln euro i ma zostać zakończona do końca 2024 roku. Orlen dodał, że według szacunków, po zrealizowaniu inwestycji, zysk operacyjny EBITDA Orlen Lietuva może wzrosnąć o ok. 68 mln euro rocznie.

Orlen przekazał, że oferta Petrofac była najbardziej atrakcyjna w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. W realizację inwestycji w pogłębiony przerób ropy aktywnie zaangażował się litewski rząd.

Orlen przekazał, że oferta Petrofac była najbardziej atrakcyjna w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Dodano, że zgodnie z obowiązującym na Litwie prawem, wybór wykonawcy tej inwestycji również zweryfikowała Litewska Komisja przy Kancelarii Premiera do spraw Spółek Strategicznych.

Przypomniano, że w realizację inwestycji w pogłębiony przerób ropy aktywnie zaangażował się litewski rząd. W lipcu br. spółka Orlen Lietuva podpisała z Ministerstwem Energetyki Litwy list intencyjny, w którym strona litewska zadeklarowała sprawdzenie sposobów partycypacji w jego realizacji, a także dołożenie starań, by wobec projektu zostały zastosowane ulgi.

Orlen Lietuva należy do Grupy Orlen i obsługuje jedyną rafinerię w regionie. Płocki koncern przekonuje, że inwestowanie w jej rozwój przynosi także korzyści dla gospodarki Litwy, szczególnie, że Orlen Lietuva to jeden z największych płatników podatków na Litwie. W 2020 r. do budżetu Litwy spółka wpłaciła ponad 566 mln euro z tytułu podatków. ORLEN Lietuva zatrudnia bezpośrednio 1,5 tys. osób, a kolejne 4,5 tys. osób to pracownicy zewnętrznych firm usługowych i podwykonawczych.

Petrofac to brytyjska firma z sektora energetycznego, która jest wiodącym dostawcą usług dla międzynarodowego przemysłu naftowego i gazowego. Do tej pory firma zrealizowała ponad 200 dużych projektów na całym świecie, m.in. na terenach omańskiej pustyni, Arktyce i Morzu Północnym. Wśród zrealizowanych inwestycji są: zakłady przetwarzania gazu, rafinerie czystych paliw, morskie elektrownie wiatrowe oraz projekty wodorowe. Wśród dotychczasowych partnerów firmy Petrofac Limited są m.in. Shell, Basrah Oil Company (BOC), Bonatti, CO2 Capsol, Infinite Blue Energy Group (IBE), Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), ONEgas.