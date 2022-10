W okresie wakacyjnych promocji Orlen stracił mniej niż konkurencja

W okresie wakacyjnych promocji wśród paliwowych koncernów najmniejszy spadek liczby wizyt na stacjach miał PKN Orlen. Zmniejszyły się one o 0,21 proc., podczas, gdy konkurencyjne sieci zanotowały spadek wizyt o prawie 7 proc.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Portal autobaza.pl poinformował w czwartek, jak wakacyjne promocje cen paliw na stacjach wpłynęły na zachowania klientów.

"Chwilę po rozpoczęciu promocji, częstym widokiem były puste stacje konkurencji i duże kolejki na Orlenach. Oczywiście niedługo później wszystkie koncerny wprowadziły własną ofertę, więc rywalizacja się wyrównała - zwrócił uwagę portal autobaza.pl.

Portal wskazuje, że mimo równych warunków, najmniejszy spadek liczby wizyt na stacjach zanotował inicjator promocji, czyli PKN Orlen, porównując okres po wprowadzeniu promocji do poprzedzającego ten moment.

"Była to nieznaczna zmiana, zaledwie o -0,21 proc. Pozostałe sieci odczuły to nieco bardziej. Z danych Proxi.cloud cytowanego przez autobazę.pl wynika, że w ich przypadku wizyty spadły "o prawie 7 proc." Firma proxi.cloud mierzy m.in. realny wpływ działań firm na sprzedaż.

"Żadna stacja znacząco nie zyskała, a jedynie ograniczyła ubytek klientów" - podkreśla portal autobaza.pl.

Portal autobaza.pl. zwraca uwagę, że po ogłoszeniu przez PKN Orlen wakacyjnych obniżek, "wśród kierowców zapanowała niemała euforia".

"Jednak po szybkim przeliczeniu warunków promocji entuzjazm nieco osłabł. Na jednym tankowaniu można było zaoszczędzić maksymalnie 15 zł. Często otrzymana zniżka była równowartością napoju czy małej przekąski, z których znane są stacje paliw" - dodano.

Portal autobaza.pl zauważył, że w czerwcu 2021 r. litr paliwa Eu 95 kosztował 5,50 zł, w czerwcu 2022 r. było to 7,95 zł.

"Tankując 50 litrów w poprzednim roku płaciliśmy 275 zł za pełny bak, a w obecnym aż 397,50 zł. Nawet po uwzględnieniu wakacyjnej promocji finalna cena to 385,50 zł, co daje ponad 110 zł więcej w porównaniu rok do roku. To wzrost o 40 proc." - wyliczył portal autobaza.pl