W piątek gaz ziemny lekko w górę; ceny ropy z niewielkimi wahaniami

W piątek po południu cena baryłki ropy naftowej Brent w Londynie rosła o 0,14 proc. do 117,57 dol. Taniała z kolei ropa naftowa WTI w Nowym Jorku o 0,26 proc., do 113,79 dol. Gaz ziemny w holenderski hubie TTF w kontraktach czerwcowych drożał o około 0,8 proc. do 86,6 euro za MWh.

Podczas piątkowej sesji cena baryłki Brent pozostawała na stabilnym poziomie. Rano była ona wyceniana na 117,31 dol.; z kolei po godz. 17 na 117,57 dol.

W ciągu dnia lekko staniała z kolei ropa WTI. Rano była ona wyceniana na niewiele ponad 114 dolarów, po godz. 17 było to - 113,79 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dolarów, a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dol. za baryłkę.

Gaz ziemny lekko w górę

W piątek po godz. 17 gaz ziemny w holenderski hubie TTF w kontraktach czerwcowych drożał o około 0,8 proc. do 86,6 euro za MWh. O jeden procent rosła też cena gazu ziemnego w kontraktach lipcowych do 91,4 euro MWh.

W piątek rano za gaz w kontraktach czerwcowych trzeba było płacić 83,5 euro za MWh, za ten w kontraktach lipcowych - 88 euro za MWh.