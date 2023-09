W Polsce będzie nowa rafineria. Zupełnie nietypowa

Orlen zbuduje małą biorafinerię. Prezes Daniel Obajtek podpisał umowę na budowę tłoczni oleju w Kętrzynie w warmińsko-mazurskiem. Wykonawcą będzie konsorcjum Polimex Mostostal oraz AB Industry.

Zakład należący do spółki Orlen Południe będzie przerabiał 500 tysięcy ton rzepaku i wytwarzał 200 tysięcy ton oleju rocznie, który posłuży do produkcji niskoemisyjnych biopaliw. Inwestycja stworzy ponad 100 nowych miejsc pracy i zapewni stabilny popyt na wytwarzany surowiec. Rzepak ma pochodzić w pierwszej kolejności od polskich rolników.

- Dziś do produkcji paliw wykorzystujemy około 1 mln 200 tys. ton biododatków, chcemy zwiększyć tę liczbę do 3 mln ton. W przypadku rzepaku ¼ całości jego produkcji w Polsce przerabiana jest na biopaliwa, ale cały czas tę ilość zwiększamy. W Kętrzynie powstanie największa tłocznia w Polsce, ale to nie będzie ostatnia taka inwestycja - powiedział Daniel Obajtek.

Tłocznia w Kętrzynie będzie kosztować 850 mln złotych i stworzy ponad 100 nowych miejsc pracy

Koszt budowy tłoczni wyniesie 850 mln złotych, budowa zakładu rozpocznie się w połowie 2024 roku, a ma się zakończyć do połowy 2026 roku. Kompleks będzie się składać z tłoczni oraz węzłów technologicznych związanych z przyjęciem surowców, ekspedycją produktów, ich magazynowaniem, tłoczeniem i ekstrakcją

Głównym odbiorcą oleju z tłoczni będzie Orlen Południe, który wytwarza biodiesel w Trzebini. Orlen buduje obecnie instalację w Jedliczu, która ma służyć do produkcji bioetanolu II generacji i będzie ona pierwszą tego typu w Polsce i drugą w Europie.

Biokomponenty dodawane do benzyny i oleju napędowego pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie na ropę. W 2022 roku polscy rolnicy wyprodukowali 3,6 mln ton rzepaku.

Prezes Orlenu przypomniał podczas czwartkowej konferencji, że Orlen wyda 320 mld na inwestycje i mają one być realizowane przede wszystkim w Polsce.

Tłocznia Orlenu ma być największą w Polsce i będzie wspierać polskich rolników

- Z tej kwoty wiele wydatków ma iść na wsparcie rolnictwa. 15 mld złotych wydamy na produkcję biopaliw, co może ustabilizować rolnictwo - podkreślił Obajtek.

Prezes Orlenu poinformował, że negocjuje z rolnikami, jaki ma być sposób kontraktacji rzepaku, żeby był on korzystny dla obydwu stron. Ponadto Orlen analizuje budowę instalacji do biodiesla również w Kętrzynie.

- W Kętrzynie powstanie mała biorafineria - zapowiedział Obajtek.

Jak dodał, podstawowym zadaniem Orlenu jest biznes, ale musi on też napędzać inne gałęzie gospodarcze. Obajtek podkreślił również, że Orlen buduje biogazownie i biometanownie. Tych pierwszych ma zostać zbudowanych w Polsce 100 w ciągu 5 lat.

- To wielki dzień dla polskiej gospodarki i rolnictwa, a wojna pokazała jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne - ocenił inwestycje w Kętrzynie minister rolnictwa Robert Telus.