W Polsce działa blisko 8 tys. stacji paliw. 1/4 należy do Orlenu

Na koniec marca br. na polskim rynku działały 7902 stacje paliw, 47,9 proc. rynku znajdowało się w rękach operatorów niezależnych, 24,3 proc. miał PKN Orlen - poinformowała w czwartek Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) podała w czwartek dane dotyczące rynku stacji paliw w Polsce na koniec marca 2023 r. Największy gracz na rynku PKN Orlen ma obecnie 1919 stacji paliw. Lotos Paliwa (wcześniej Grup Lotos) 412, wszyscy niezależni operatorzy 3782, sieci sklepowe 171.

W śród operatorów niezależnych najwięcej stacji paliw znajduje się w sieci MOYA należącej do firmy Anwim - 404, stacji w sieci Pieprzyk było w tym okresie 123, a należących do Unimotu stacji AVIA - 110. W rękach niezależnych operatorów, których co najmniej 10 stacji występuje pod wspólnym logo było łącznie 1266 punktów tankowania.

Wśród koncernów zagranicznych dominował BP z liczbą 578 stacji paliw, Shell - 455, CircleK - 397, oraz Amic - 117. Ogółem zagraniczne firmy miały w Polsce 1618 stacji paliw.

W Polsce na koniec I kwartału br. funkcjonowały w sumie 7902 stacje paliw. 47,9 proc. rynku należało do operatorów niezależnych, 24,3 proc. do PKN Orlen, a 25,7 proc. do koncernów zagranicznych, łącznie z Lotosem Paliwa.