W Polsce jest już ponad 200 MOP-ów, ale to wciąż zbyt mało

W całym kraju jest około 230 miejsc obsługi podróżnych (MOP-ów), podczas gdy jeszcze dwa lata temu było ich ponad 140. Wraz z rozwojem autostrad i dróg ekspresowych przybywają kolejne. Częścią zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), pozostałymi dzierżawcy. Ci ostatni jednak zanim zdecydują się na otwarcia MOP-ów, analizują rachunek ekonomiczny. Skutek jest taki, że w wielu miejscach wciąż ich brakuje.

MOP-y w Polsce dzielimy na trzy kategorie:

GDDKiA ogłasza przetargi

- Uwzględniając fakt, że autostrada posiada dwie jezdnie, a MOP obsługuje zazwyczaj jeden kierunek jazdy, można przyjąć, że miejsca obsługi podróżnych różnych kategorii dostępne były dla podróżujących autostradami średnio co około 23 kilometry, przy czym MOP z poszerzonym zakresem usług obejmującym stację paliwową (kat. II lub III) dostępne były średnio co około 53 kilometry - szacuje NIK.Po kontroli MOP-ów Najwyższa Izba Kontroli wnosiła m.in. o opracowanie i przekazanie do jednostek organizacyjnych GDDKiA, uczestniczących w realizacji inwestycji drogowych, zaktualizowanych wytycznych dotyczących budowy MOP przy autostradach i drogach ekspresowych.Polecamy też: Paliwo? Kierowcy tankują je... przy okazji GDDKiA już kilkakrotnie ogłaszała przetargi na dzierżawę MOP-ów przy A4. W ogłoszonym w kwietniu przetargu wprowadzonych zostało kilka zmian w porównaniu do poprzednich ogłoszeń. Jedną z tych zmian było m.in. wydłużenie czasu na budowę stacji paliw o 6 miesięcy - wynosił on do 24 miesięcy od dnia przejęcia nieruchomości.Na początku listopada GDDKiA ogłosiła przetarg na dzierżawę zespołu nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A1 oraz A4 w celu budowy i eksploatacji MOP-ów. Termin składania ofert mija 31 stycznia 2020 roku. Przetarg dotyczy dzierżawy MOP Woźniki Zachód przy A1 (woj. śląskie) i MOP Łukawiec przy A4 (woj. podkarpackie) oraz MOP Woźniki Wschód przy A1 (woj. śląskie) i MOP Paszczyna Południe przy A4 (woj. podkarpackie).Rozwiązanie polegające na łączeniu w jednym postępowaniu przetargowym dwóch MOP na różnych autostradach nie było dotychczas stosowane. Połączenie MOP-ów na A4 (MOP Paszczyna i Łukawiec), dla których mimo kilku przetargów nie znaleziono dotychczas dzierżawców, z MOP-ami przy nowo otwartym odc. A1 w woj. śląskim (MOP Woźniki Wsch. i Zach.) o większym potencjale komercyjnym ma na celu znalezienie dzierżawców dla obu lokalizacji - wskazuje GDDKiA.Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty, na rzecz GDDKiA, czynszu w stałej kwocie oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na MOP. Umowa dzierżawy zawierana będzie na okres 20 lat.Zgodnym zdaniem przedstawicieli wszystkich dużych sieci stacji paliw, obiekty przy autostradach będą docelowo stanowiły klucz do sukcesu na polskim rynku. W tej chwili ich znaczenie jest jeszcze ograniczone, ze względu na wciąż niedokończone inwestycje drogowe. Kiedy system autostrad i dróg ekspresowych osiągnie docelowy kształt i możliwe będzie przejechanie przez Polskę ze wschodu na zachód i z południa na północ tylko po takich trasach, MOP-y pokażą swój prawdziwy potencjał.Czytaj też: Dlaczego nie ma chętnych na stacje przy autostradach?