W polskich bazach nie brakuje paliw

W polskich bazach paliw widać większy popyt, ale nie ma problemu z jego zaspokojeniem - zapewnia w rozmowie z WNP.PL Mirosław Skowron, prezes PERN. Operator baz paliwowych właśnie oddał do użytku nową inwestycję, która zwiększa pojemności magazynowe.

Nie obserwujemy żadnych ponadnormatywnych utrudnień czy problemów z zaspokojeniem popytu na paliwa - mówi WNP.PL Mirosław Skowron, prezes PERN.

Spółka zajmująca się logistyką paliwową właśnie oddała do użytku 8 nowych zbiorników na olej napędowy, które zwiększają pojemności magazynowe o prawie ćwierć miliona m3.

PERN finiszuje właśnie prace nad aktualizacja strategii. Jej głównymi filarami są: ludzie, bezpieczeństwo i doskonałość operacyjna.

Dostępność paliw jest obecnie gorącym tematem. Spółka PERN odpowiada za ich transport i magazynowanie, jak wygląda sytuacja w bazach spółki? Są powody do niepokoju o braki paliw?

- Naszym obszarem działalności jest logistyka paliwowa, realizujemy rozładunki i przeładunki, ale nie jesteśmy właścicielem paliwa. Zatem to pytanie bardziej do naszych klientów. My wykonujemy nasze zadania, planowo udostępniamy pojemności magazynowe a także możliwości nalewcze i rozładunkowe.

W polskich bazach paliwowych widać ożywiony popyt na paliwo

Czy obserwujecie w swoich bazach zwiększony popyt?

- Widzimy wyższy popyt, który kształtuje się zmiennie w poszczególnych bazach. Natomiast nie obserwujemy żadnych ponadnormatywnych utrudnień czy problemów z zaspokojeniem tego popytu.

PERN oddał właśnie do użytku osiem nowych zbiorników na olej napędowy w czterech swoich bazach w Rejowcu, Dębogórzu, Nowej Wsi Wielkiej i Boronowie. Dzięki nim pojemności magazynowe spółki zwiększyły się aż o ćwierć miliona metrów sześciennych. To istotne wzmocnienie w obliczu rosnącego popytu na paliwa. Jakie są dalsze plany?

- Planujemy kolejne inwestycje zbiornikowe i skupiać będziemy się na zwiększeniu bezpieczeństwa infrastruktury. To są obszary, które będą przedmiotem naszych działań. Aspekty związane z bezpieczeństwem są istotne w kontekście przestrzeni geopolitycznej, w jakiej funkcjonujemy.

Jakie możliwości ma tu PERN?

- Na bezpieczeństwo patrzymy wieloaspektowo. Mam tu na myśli zarówno ochronę fizyczną, ale także ochronę antydronową, czy zabezpieczenia przeciw cyberatakom. Zwiększamy również czujność naszych służb i szkolimy ludzi.

Mówimy o planach inwestycyjnych. W styczniu PERN szacował, że w tym roku chce wydać na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł. Czy ten budżet się zmieni?

- Nie, w tej chwili wszystkie duże projekty zakończyliśmy sukcesem. Przed nami inwestycje o mniejszej skali, mniej kapitałochłonne. Oczywiście będziemy nadal się rozwijać, uwzględniając potrzeby rynku.

W listopadzie PERN przedstawi zaktualizowaną strategię

Co zatem znajdzie się w aktualizowanej właśnie strategii PERN?

- Faktycznie finiszujemy w tej chwili prace nad aktualizacją strategii całej grupy PERN. Będziemy chcieli ją przedstawić w listopadzie, najpierw naszym wewnętrznym organom, później szeroko - rynkowi. Głównymi filarami tego dokumentu będą ludzie, bezpieczeństwo i doskonałość operacyjna.

Znów wraca temat bezpieczeństwa…

- Jesteśmy infrastrukturą krytyczną, w obecnej sytuacji to nasz priorytet.

Zwiększenie mocy przesyłowych - rurociąg pomorski i DRA

A co z planowaną budową drugiej nitki rurociągu pozwalającego na przyrost przesyłania ropy z Gdańska do rafinerii w Płocku? Po całkowitej zmianie architektury dostaw surowca do Polski inwestycja nabrała na znaczeniu.

- Obecnie mamy już wszystkie pozwolenia na budowę i decyzje administracyjne, co pozwala nam na przejście do analiz możliwości budowy, a te nieodłącznie wiążą się z tym czy, nasi klienci są zainteresowani korzystaniem z tego rozwiązania.

Kiedy można spodziewać się finalnych decyzji?

- Kluczowe jest zainteresowanie naszych partnerów tym projektem.

Mówiąc o zwiększaniu możliwości przesyłowych: PERN rozpoczął na odcinku pomorskim testy środka zmniejszającego opory w tłoczeniu ropy naftowej - DRA (z ang.: Drag Reducing Agents). Jakie są efekty?

- Bardzo dobre, od kilku tygodni stosujemy środek w codziennych operacjach i potwierdziliśmy w praktyce możliwości zwiększenia wydajności układów technologicznych rurociągu o 30 proc. Dodatkowo dozowanie DRA pozwala nam realizować tłoczenia na niższych ciśnieniach, co poprawia bezpieczeństwo naszych operacji. Oczywiście stosowanie DRA będzie zależeć od naszych potrzeb technologicznych, ale przede wszystkim zależy od zapotrzebowania klientów, czy będą chcieli i potrzebowali korzystać z tego rozwiązania w celu zwiększenia możliwości przesyłu naszego systemu. Niezależnie od tego, użycie DRA pozwala na wymierne zmniejszenie zużycia energii, a to przekłada się na większą odpowiedzialność społeczną i wpisuje w realizację celów ESG.