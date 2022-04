W poniedziałek spadały ceny ropy i gazu

W poniedziałek ropa nadal taniała. Cena ropy naftowej Brent spadała o 3,88 proc. do 98,79 dol. za baryłkę. Taniała również ropa WTI do 94,49 dol. Mimo początkowych wzrostów, w poniedziałek staniał również gaz - po południu gaz ziemny w kontraktach majowych taniał o 2,7 proc., do 101 euro za MWh.

