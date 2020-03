W programie grantowym Fundacji Orlen na projekty dla społeczności lokalnych 3 mln zł

Fundacja Orlen rozpoczęła nabór do trzeciej edycji programu grantowego, w ramach którego wspiera finansowo projekty tworzone dla społeczności lokalnych. Na ten cel PKN Orlen przeznaczył 3 mln zł. To najwyższa kwota w dotychczasowych edycjach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

Jak poinformował w środę płocki koncern, szansę na granty ma w tym roku 300 podmiotów, a wnioski o dofinansowanie swych inicjatyw organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać do 31 marca.

Granty w wysokości od 5 do 20 tys. zł Fundacja Orlen przyzna na realizację projektów związanych z ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem. O wsparcie ubiegać się mogą m.in. instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie.

"Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem, myślimy o społecznościach, w ramach których prowadzimy działalność biznesową. Staramy się wspierać inicjatywy, które odpowiadają na faktyczne potrzeby mieszkańców, również w małych miejscowościach i miasteczkach" - powiedziała Agata Górnicka, dyrektor biura relacji z otoczeniem PKN Orlen, cytowana w komunikacie spółki.

Jak podkreśliła, to właśnie z mniejszych ośrodków spłynęła większość z ponad 3 tys. wniosków otrzymanych w dwóch dotychczasowych edycjach programu "Moje Miejsce na Ziemi". "Uświadomiło nam to, jak ogromna siła drzemie w lokalnych społecznościach. Dlatego postanowiliśmy zwiększyć zarówno budżet programu do 3 mln, jaki i kwotę poszczególnych grantów. Jestem przekonana, że większe środki na realizację pomysłów pomogą organizacjom jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła" - dodała Górnicka.

PKN Orlen przypomniał, że "Moje miejsce na Ziemi" to największy program grantowy płockiego koncernu dla społeczności lokalnych, w ramach którego, w ciągu dwóch dotychczasowych edycji, spółka na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczyła łącznie ponad 4 mln zł; pomoc trafiła do blisko 580 organizacji.

Najlepsze inicjatywy trzeciej edycji konkursu "Moje miejsce na Ziemi" wybierze komisja programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele PKN Orlen oraz Fundacji Orlen. "Szansę na wygranie grantu będą miały przede wszystkim projekty poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem lokalnych potrzeb oraz te, integrujące mieszkańców i angażujące do współpracy różne podmioty" - zaznaczył płocki koncern. Dodał, iż wdrażanie zwycięskich projektów będzie realizowane od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

PKN Orlen zapowiedział, że programowi "Moje miejsce na Ziemi" towarzyszyło będzie 16 spotkań w całej Polsce, podczas których mieszkańcy będą mogli bliżej poznać zasady udziału w projekcie oraz skonsultować swoje pomysły. Przedstawiciele Fundacji Orlen odwiedzą m.in. Legnicę, Świebodzin, Siedlce, Łomżę i Pabianice. Szczegóły trasy będą na bieżąco publikowane w mediach społecznościowych Fundacji Orlen.

Regulamin konkursu grantowego dostępny jest na stronie www.fundacja.orlen.pl w zakładce "Moje miejsce na Ziemi".