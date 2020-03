W Trzebini będzie największa w Europie instalacja produkcji glikolu

Powstająca w zakładzie Orlen Południe w Trzebini największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego, który jest wykorzystywany m.in. do wytwarzania środków higienicznych, zwiększy bezpieczeństwo Polski w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego - ocenia PKN Orlen.

W zakładzie w Trzebini, należącym do spółki Orlen Południe, powstaje największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego.

PKN Orlen podkreśla, że glikol propylenowy, który będzie wytwarzany w rafinerii w Trzebini, to produkt ekologiczny i bezpieczny dla środowiska.

Jest on stosowany do produkcji m.in. żelów i mydeł antybakteryjnych oraz innych środków czystości, a także w przemyśle spożywczym.

W zakładzie produkcyjnym w Trzebini, należącym do spółki Orlen Południe, powstaje największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Wykorzystywany jest on do wytwarzania m.in. środków higienicznych i farmaceutycznych.



- W perspektywie długoterminowej zwiększy to bezpieczeństwo Polski w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego - podkreślił PKN Orlen.



Jak podała spółka, nowa instalacja w Trzebini będzie produkować 30 tys. ton ekologicznego glikolu rocznie. Przypomniała zarazem, że do Polski - na potrzeby produkcji środków higienicznych i farmaceutycznych - sprowadzane jest w ciągu roku ok. 5 tys. ton tego produktu.



Według płockiego koncernu, realizacja projektu w Orlen Południe "zagwarantuje samowystarczalność kraju w glikol propylenowy".



- Wiemy, że obecnie pomoc jest potrzebna tu i teraz. Dlatego prowadzimy szereg działań wspierających polski rząd w walce z epidemią koronawirusa. Jednocześnie działamy biznesowo z myślą o kolejnych latach. Realizujemy inwestycje, które wzmocnią pozycję spółki na międzynarodowym rynku i będą znaczącym impulsem do rozwoju polskiej gospodarki - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jako przykład podał właśnie budowę instalacji do produkcji ekologicznego glikolu w zakładzie spółki zależnej Orlen Południe w Trzebini.



- Realizowana przez nas inwestycja wzmocni polską gospodarkę, która musi szybko poradzić sobie ze skutkami epidemii koronawirusa. Produkcja glikolu pozwoli nam również w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć w przyszłości Polskę w przypadku sytuacji zagrożenia epidemią - podkreślił Obajtek.



Według PKN Orlen, wytwarzanie środków higienicznych jest najszybciej rosnącym segmentem zastosowania glikolu propylenowego w Europie.



- Budowa pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego glikolu to także ważny krok w procesie przekształcania zakładu w Trzebini w nowoczesną biorafinerię - podkreślił płocki koncern.



Ocenił przy tym, iż dzięki tej inwestycji Orlen Południe "wzmocni swoją pozycję na krajowym rynku biokomponentów oraz pracodawcy w regionie", który już dziś zatrudnia ponad 650 osób, z czego przeszło połowę w trzebińskiej rafinerii - po oddaniu do użytku instalacji powstanie kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.



PKN Orlen zwrócił uwagę, że produkcja ekologicznego glikolu propylenowego umożliwi również wykorzystanie wytwarzanej w Trzebini gliceryny, którą otrzymuje się w produkcji biodiesla - głównie z oleju rzepakowego.



- Na inwestycji skorzystają także inni polscy producenci biodiesla, z którymi po zakończeniu inwestycji Orlen Południe rozpocznie współpracę związaną z dostawami gliceryny - zapewnił płocki koncern.



W piątek PKN Orlen poinformował także, że na początku kwietnia w zakładzie w Trzebini w ramach Grupy Orlen ruszy produkcja płynu do dezynfekcji powierzchni. Początkowa wielkość produkcji wyniesie tam do 3 mln litrów na miesiąc. Jak podał płocki koncern, płyn wytwarzany w Orlen Południe trafi do sprzedaży hurtowej i instytucji publicznych.