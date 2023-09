W USA ceny ropy testują maksima z listopada

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku testują maksima z listopada 2022 r. po ogłoszeniu przez największe kraje w OPEC+ decyzji o dalszym przedłużeniu cięć dostaw ropy - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 86,73 USD, wyżej o 0,06 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na XI wyceniana jest po 90,10 USD za baryłkę, wyżej o 0,07 proc.

Inwestorów zaniepokoiły informacje, że Arabia Saudyjska i Rosja ograniczą dostawy ropy do końca tego roku.

Saudowie i Moskwa ogłosili, że przedłużają ograniczenia eksportu ropy do końca 2023 r. Chociaż inwestorzy spodziewali się dalszych cięć dostaw ropy, to ogłoszony czas ich trwania zaskoczył rynki.

Reakcja Rijadu i władz w Moskwie - o obniżeniu eksportu ropy, pomoże w "drenażu" zapasów ropy i wywoła dalszy wzrost jej cen - wskazują analitycy.

"W przypadku dalszych ograniczeń dostaw ropy jej ceny mogą utrzymać się na +dobrym+ poziomie" - oceniają w rynkowej nocie analitycy Australia and New Zealand Group Holdings Ltd.

"Rynek ropy prawdopodobnie odnotuje znaczne spadki zapasów tego surowca" - ostrzegają.