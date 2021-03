W USA ropa rozpoczyna tydzień w solidnym stylu

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA rozpoczyna nowy tydzień w solidnym stylu - surowiec zyskuje po danych makro z Chin, wskazujących na ożywienie w gospodarce po pandemii Covid-19, gdy tymczasem kraje sojuszu OPEC+ naciskają na ograniczenie dostaw swojej ropy - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 66,11 USD, wyżej o 0,76 proc.

Ropa Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 69,72 USD za baryłkę, wyżej o 0,72 proc.

W poniedziałek opublikowano w Chinach dane za pierwsze dwa miesiące 2021 r.

Produkcja przemysłowa Chin wzrosła w I-II o 35,1 proc. rdr YTD - dało biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy prognozowali wzrost produkcji o 32,2 proc.

Z kolei sprzedaż detaliczna wzrosła w I-II o 33,8 proc. rdr YTD, a analitycy spodziewali się wzrostu sprzedaży o 32,0 proc.

Wskaźniki te, zdaniem ekonomistów, sygnalizują szybkie odzyskiwanie siły w gospodarce - w kształcie litery V - po pandemicznym spowolnieniu, i wzmacniają rynkowe oczekiwania większego popytu na energię.

Tymczasem kraje OPEC+, po swoim niedawnym posiedzeniu, będą dostarczać na rynki ropę w mniejszej ilości, bowiem producenci zgodzili się utrzymać produkcję na stabilnym poziomie w kwietniu, a Arabia Saudyjska, jeden z głównych graczy w OPEC+, zapowiedziała, że utrzyma dobrowolną redukcję dostaw swojego surowca o 1 mln baryłek dziennie.

"Po raz kolejny poprawiający się obraz popytu na ropę wraz z cięciami podaży, szczególnie z krajów OPEC+, sprawiły, że ceny ropy rosną" - mówi Michael McCarthy, główny strateg rynku w CMC Mrkets Asia Pacific.

"Spodziewam się, że zobaczymy jeszcze wyższe poziomy" - dodaje.

Analitycy Citigroup Inc. podwyższyli swoje prognozy roczne dla ropy Brent na ICE o 5 USD na baryłce - do 69 USD/b, uzasadniając to niedawnymi decyzjami OPEC+ i malejącymi zapasami surowca. Nie wykluczają też, że Brent zdrożeje do 80 USD/b.