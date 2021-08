W USA ropa tanieje trzecią sesję

Ropa na giełdzie paliw w Nowym Jorku tanieje 3. sesję z rzędu. Rozprzestrzenianie się wariantu Delta koronawirusa pogarsza perspektywy globalnego popytu na paliwa. Do tego dane o produkcji ropy w USA z łupków wskazują na zwiększoną aktywność w tym sektorze -- informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 67,69 USD, niżej o 1,10 proc.

Ropa Brent w dostawach na październik na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje zaś 69,84 USD za baryłkę, niżej o 1,06 proc.

Inwestorzy monitorują informacje o ciągłym rozprzestrzenianiu się wariantu Delta koronawirusa.

Epidemia koronawirusa w Chinach spowodowała spowolnienie w sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłu - wskazują analitycy. W gospodarce wprowadzono nowe blokady.

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w lipcu o 8,5 proc. rdr - podali statystycy. Tymczasem analitycy spodziewali się wzrostu sprzedaży o 10,9 proc., po wzroście poprzednio o 12,1 proc.

Z kolei produkcja przemysłowa Chin wzrosła w lipcu o 6,4 proc. rdr. Analitycy prognozowali wzrost produkcji o 7,9 proc., po jej wzroście miesiąc wcześniej o 8,3 proc.

W innych azjatyckich krajach dane dotyczące zachorowań na koronawirusa są prawie lub już na rekordowych poziomach - m.in. tak jest w Tajlandii, Wietnamie i na Filipinach.

W Japonii - w powodu epidemii Covid-19 - stan wyjątkowy w Tokio ma zostać przedłużony do połowy września.

"Niepokoje o Deltę pogarszają nastroje na rynkach ropy" - mówi Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej ds. energii Vanda Insights.

"Letni boom na podróże i turystykę na Zachodzie zaczyna wygasać" - dodaje.

"Na rynkach ropy będą ciągłe fluktuacje, przynajmniej do czasu, aż nie będzie widocznego znaczącego i trwałego odwrotu Delty, szczególnie w USA i Chinach" - ocenia Hari.

Tymczasem amerykańscy producenci ropy z łupków zwiększają swoją aktywność. Liczba czynnych wierni ropy z łupków wzrosła w zeszłym tygodniu o 10 do 397. To najmocniejszy tygodniowy skok od polowy kwietnia i sygnał, że na rynku bedzie więcej ropy - podaje firma Baker Hughes Inc.

WTI na NYMEX w Nowym Jorku staniała na zakończenie poprzedniej sesji o 0,9 proc.