Walka rządu z drożyzną może okazać się nieskuteczna

Obniżka akcyzy na paliwa, zwolnienie z opłaty emisyjnej i z podatku od sprzedaży detalicznej - tak rząd chce walczyć z drożyzną na stacjach paliw. Analitycy rynku mają jednak wątpliwości, czy kierowcy faktycznie odczują skutki rozwiązań tarczy antyinflacyjnej.

Tarcza obniży ceny, ale tylko o połowę

Obniżka VAT-u na paliwa skuteczniejsza

'Rząd robi co może"

Wspomniane unijne minima wynoszą dla Polski obecnie w przypadku benzyny silnikowej 359 EUR/1000 l, a dla oleju napędowego 330 EUR/1000 l. Stawki te na dany rok przeliczane są na złotówki według referencyjnego kursu euro publikowanego przez Europejski Bank Centralny z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego. Kurs EUR/PLN według ECB na dzień 1 października 2021 roku wyniósł 4,5826.W roku 2021 stawka akcyzy i opłaty paliwowej dla benzyn wynosi łącznie 1679 zł/1000 l (1514+165,14), natomiast w przypadku diesla 1483,53 zł/1000 l (1145+338,53). Po przeliczeniu według wspomnianego kursu euro daje nam to odpowiednio 366 i 324 EUR/1000 l, czyli w przypadku diesla stawka akcyzy i opłaty paliwowej na rok 2022 byłaby poniżej minimum unijnego.- Dlatego też rząd od stycznia 2022 roku będzie mógł obniżyć łącznie stawkę akcyzę i opłaty paliwowej w przypadku benzyny o ok. 3 gr na litrze. W przypadku diesla będzie musiał podnieść o 3 gr na litrze - wyjaśnia Rafał Zywert.W finalnym rozrachunku, zakładając tego rzędu obniżkę akcyzy i opłaty paliwowej, zwolnienie z opłaty emisyjnej, które może dać ok. 8 gr na litrze oraz zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej, które można szacować na poziomie ok. 7 gr na litrze, okazuje się, że tarcza antyinflacyjna, według zaprezentowanych założeń, teoretycznie może spowodować spadek detalicznych cen paliw - w przypadku diesla o ok. 15 gr, w przypadku benzyny o ok. 22 gr, czyli mniej niż podał na konferencji premier Mateusz Morawiecki.Zdaniem analityka BM Refleksu wyliczenia rządu są teoretyczne i mają szansę spełnić się w warunkach gospodarki zamkniętej. Jak będzie w praktyce? Czy kierowcy faktycznie odczują obniżki na dystrybutorach? Z odpowiedzią na te pytania trzeba będzie poczekać do wdrożenia zaprezentowanych rozwiązań.- Nie wiemy też, jaka będzie w przyszłym roku sytuacja na rynku ropy naftowej i jak będzie kształtował się kurs dolara. Wystarczy wzrost cen ropy średnio o 3-5 dol. na baryłkę, żeby zniwelować obniżki cen paliw wynikające z założeń tarczy inflacyjnej - dodaje Rafał Zywert.O wiele skuteczniejszym rozwiązaniem byłaby obniżka VAT-u na paliwa.- Jeśli do zaprezentowanych przez rząd propozycji doszłaby obniżka VAT-u - powiedzmy - do 19 proc., to łączny efekt mógłby dać już obniżkę o ponad 40-50 gr na litrze. To byłaby już odczuwalna zmiana - mówi analityk, zwracając przy tym uwagę, że w Unii Europejskiej są kraje z dużo niższą stawką tego podatku, jak np. Niemcy, które mają 19-proc. VAT.Takie rozwiązanie, jak obniżka VAT-u, pociągnęłoby za sobą jednak znaczne uszczuplenie wpływów budżetowych, dlatego nie należy spodziewać się akurat takiego ruchu ze strony rządu.

To, co istotne w tarczy antyinflacyjnej, zdaniem naszego rozmówcy, to z pewnością fakt, że rząd wycofał się z pomysłu węgierskiego, czyli odgórnego ustalania maksymalnej ceny paliw i poszedł ścieżką krajów azjatyckich, które już wcześniej zdecydowały się na obniżanie podatkowych obciążeń w cenach paliw.



- Działania rządu i zaproponowane mechanizmy odczytuję bardziej jako pokazanie, że rząd robi, co może, by wpłynąć na ceny paliw i inflację. Jak faktycznie przełoży się to na portfele kierowców? Czas pokaże - podsumowuje Rafał Zywert, analityk BM Reflex.