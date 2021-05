Walne Orlenu uchwaliło wypłatę dywidendy. Daniel Obajtek z absolutorium

Dywidenda PKN Orlen za 2020 r. wyniesie 3,5 zł na jedną akcję. Na jej wypłatę spółka przeznaczy prawie 1,5 mld zł z kapitału zapasowego. Także z niego pokryta zostanie strata netto koncernu za 2020 r. w wysokości ponad 2,3 mld zł – zdecydowali w czwartek akcjonariusze PKN Orlen. Udzieli również absolutorium zarządowi, w tym prezesowi Danielowi Obajtkowi, oraz radzie nadzorczej płockiego koncernu.

W trakcie czwartkowego ZWZ PKN Orlen podjęto uchwałę, że na wypłatę dywidendy za 2020 r. spółka przeznaczy z kapitału zapasowego prawie 1,5 mld zł, co oznacza, że wyniesie ona 3,5 zł na jedną akcję. Także z kapitału zapasowego, o czym również zdecydowali akcjonariusze, pokryta zostanie strata netto płockiego koncernu za 2020 r. w wysokości ponad 2,3 mld zł.



ZWZ PKN Orlen, podejmując uchwały dotyczące pokrycia straty netto spółki za 2020 r. oraz w sprawie wysokości i wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego przyjęło wcześniejszą, ogłoszoną jeszcze w kwietniu, rekomendację zarządu płockiego koncernu. Zgodnie z nią ustalono ostatecznie, że dniem dywidendy będzie 22 lipca 2021 r., a 5 sierpnia 2021 r. będzie dniem jej wypłaty.



We wniosku do ZWZ zarząd PKN Orlen przypomniał, że strategia spółki na lata 2020-30 "zakłada wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,5 zł na akcję począwszy od roku 2021 oraz utrzymanie lub wzrost tego poziomu w kolejnych latach". "Proponowane podejście, zgodne z przyjętą w strategii koncernu do roku 2030 polityką dywidendową, odzwierciedla dobrą bieżącą sytuację płynnościową i finansową koncernu" - podkreślił zarząd spółki. Wskazał przy tym, iż podejście takie nie powoduje przekroczenia strategicznego poziomu kowenantu długu netto do EBITDA w 2021 r.



Dywidenda PKN Orlen za 2019 r. wyniosła 1 zł na akcję - na jej wypłatę z zysku spółki w wysokości ponad 4,8 mld zł przeznaczono 427,7 mln zł, a pozostałą część, czyli niecałe 4,4 mld zł, przekazano na kapitał zapasowy. Z kolei dywidenda PKN Orlen za 2018 r. wyniosła 3,5 zł na akcję i była wówczas najwyższą w historii tej spółki - z zysku w wysokości ponad 5,4 mld zł na dywidendę przeznaczono wtedy prawie 1,5 mld zł, a na kapitał zapasowy trafiło ponad 3,9 mld zł.



Podczas czwartkowego ZWZ PKN Orlen jeden z akcjonariuszy indywidualnych wyraził opinię, że dywidenda za 2020 r. powinna być wyższa niż 3,5 zł i zaproponował, aby było to 5,47 zł na jedną akcję. Jak argumentował, "w zeszłym roku dywidenda była bardzo niska, więc akcjonariuszom należy się rekompensata z tego tytułu". Ponieważ w tej sprawie nie wpłynął wniosek z projektem stosownej uchwały, propozycja ta nie została poddana pod głosowanie.

Zarząd z absolutorium

W trakcie obrad akcjonariusze PKN Orlen przyjęli sprawozdania finansowe płockiego koncernu oraz Grupy Orlen za 2020 r. oraz udzielili absolutorium członkom zarządu spółki, w tym jej prezesowi Danielowi Obajtkowi oraz radzie nadzorczej płockiego koncernu, w tym jej przewodniczącemu Wojciechowi Jasińskiemu. ZWZ płockiego koncernu zdecydowano też o zmianie statutu spółki.