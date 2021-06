Ważna decyzja dla projektu offshore Orlenu

Prezes URE przyznał wsparcie w ramach I etapu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej projektowi farmy Baltic Power o mocy zainstalowanej elektrycznej 1197 MW. Baltic Power to wspólny projekt PKN Orlen i kanadyjskiego Northland Power.

- Decyzja o wsparciu projektu Baltic Power to ważny krok i bardzo dobra informacja dla całej branży offshore w Polsce. Morska energetyka wiatrowa, która będzie jednym z filarów transformacji energetycznej naszego kraju, wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Przyznane wsparcie posłuży w znacznym stopniu do budowy niezbędnego know-how i efektywnego łańcucha wartości z udziałem polskich przedsiębiorstw. Pozwoli nam to odważnie myśleć o dalszym rozwoju tego segmentu energetyki, w tym kolejnych inwestycjach na morzu – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.



Decyzja URE dla Baltic Power Sp. jest szóstą, jaką w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z offshore wydał regulator.



Zgodnie z ustawą o wsparciu dla offshore, w pierwszej fazie wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW.

Warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia będzie w dalszej kolejności potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej wytwórcy na dany projekt offshore.

Wcześniej Prezes URE wydał decyzje dotyczące dwóch projektów po 720 MW Polenergii i norweskiego Equinora, dwóch projektów PGE i duńskiego Orsteda o mocy 1498 i 1045 MW, oraz projektowi BTI niemieckiego RWE o mocy 350 MW.

Przewidziany w ustawie offshore mechanizm wsparcia morskiej energetyki wiatrowej, to znany m.in. z Wielkiej Brytanii, czyli najbardziej rozwiniętego rynku offshore w Europie, system wsparcia w postaci kontraktów różnicowych (Contract for Difference).

Dzięki jego zastosowaniu inwestorzy dostają wieloletnią gwarancję stałego i znanego z góry poziomu przychodów ze sprzedaży energii. Jeśli cena uzyskana na rynku ze sprzedaży będzie niższa od zagwarantowanej przez państwo, wówczas otrzymają oni wyrównanie tzw. ujemnego salda. W przypadku gdy sprzedaż energii elektrycznej nastąpi po cenie wyższej niż cena gwarantowana, uzyskana nadwyżka zostanie zwrócona. Pozwala to na redukcję ryzyka inwestycyjnego i stanowi zachętę do planowania kolejnych projektów morskich farm wiatrowych.Wydawana przez Prezesa URE decyzja przyznaje prawo do pokrycia ujemnego salda tzw. kontraktu różnicowego na poziomie nie wyższym niż ustalona cena referencyjna 319,6 PLN za 1 MWh. Pozyskanie wsparcia wiąże się ze zobowiązaniem do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej na morskiej farmie wiatrowej w terminie 7 lat od dnia wydania decyzji URE.Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie budowy farmy Baltic Power planowane jest na rok 2023, a jej zakończenie w 2026. Decyzja wydana przez regulatora wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską, która zweryfikuje ją pod kątem zgodności z wewnętrznym rynkiem pomocy publicznej.Budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW stanowi jeden z najważniejszych projektów strategii ORLEN2030. Zakłada ona dynamiczny rozwój obszaru energetyki, a szczególnie inwestycje w nisko- i zero emisyjne źródła wytwarzania. Na ten cel w perspektywie dekady Grupa ORLEN planuje przeznaczyć łącznie 47 mld zł.Prace nad budową pierwszej morskiej farmy wiatrowej koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power. Projekt realizowany jest w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power, która objęła 49% udziałów w projekcie. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.