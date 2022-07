Ważna inwestycja PKN Orlen. Przejmie część biznesu od Basell Orlen Polyolefins

PKN Orlen przejmuje część biznesu od Basell Orlen Polyolefins. W wyniku transakcji do Orlenu trafią aktywa obejmujące moce wytwórcze polietylenu LDPE na poziomie ok. 100 tys. ton rocznie, a także jego sprzedaż i obsługa klientów na polskim rynku - poinformował PKN Orlen.

PKN Orlen podpisał umowę o przejęciu części biznesu związanej z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE, należącej do spółki Basell Orlen Polyolefins, w której jest udziałowcem.

Polietylen LDPE to produkt o szerokim zastosowaniu. Najczęściej wytwarza się z niego folie, worki, kanistry oraz opakowania do żywności.

Polska jest największym konsumentem polietylenu LDPE w Europie Środkowej.

Podpisaliśmy umowę na przejęcie części biznesu związanej z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE od największego krajowego wytwórcy tworzyw sztucznych Basell Orlen Polyolefins. Z polietylenu LDPE wytwarzane są m. in. opakowania. Pokryjemy ok. 1/3 krajowego popytu na ten produkt — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) July 7, 2022

Produkcja i sprzedaż

- Polietylen LDPE to produkt o szerokim zastosowaniu. Najczęściej wytwarza się z niego folie, worki, kanistry oraz opakowania do żywności. Zdolności wytwórcze przejętych aktywów wynoszą 100 tys. ton rocznie, co oznacza, że PKN Orlen samodzielnie, jako jedyny w Polsce wytwórca polietylenu LDPE, pokryje ok. 1/3 krajowego zapotrzebowania na ten produkt - zaznaczyła spółka.

Dodano, że w wyniku transakcji PKN Orlen przejmie od Basell Orlen Polyolefins także jego sprzedaż i obsługę klientów na polskim rynku. Koncern planuje sfinalizować transakcję do końca tego roku, uzyskując w tym czasie wszelkie zgody urzędów antymonopolowych w Polsce i Holandii.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek cytowany w komunikacie spółki podkreślił, że Orlen inwestuje w petrochemię, ponieważ ma ona kluczowe znaczenie dla przyszłości Grupy Orlen, ale też wzmocnienia polskiej gospodarki.

Zwiększony potencjał Orlenu

- Według światowych prognoz, do 2030 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma się podwoić. Przejęcie części aktywów Basell Orlen Polyolefins i rozwój produktu, na który systematycznie rośnie zapotrzebowanie, wzmocni naszą pozycję w gronie czołowych producentów petrochemicznych na europejskim rynku. Zakup tego biznesu łączy się z rozpoczętą w ubiegłym roku w Płocku rozbudową kompleksu olefin. Wytwarzany w nim etylen zagospodarujemy w produkcji polietylenu, wydłużając w ten sposób łańcuch wartości - dodał Daniel Obajtek.

- Powiększony portfel produktów petrochemicznych pozwoli nam w szybkim tempie generować zyski, na czym skorzysta spółka i jej akcjonariusze. Jednocześnie jako udziałowiec Basell Orlen Polyolefins nadal będziemy rozwijać jej pozostałe portfolio produktowe - zaznaczył Daniel Obajtek.

Polietylen niskiej gęstości to podlegający recyclingowi polimer stosowany miedzy innymi w produkcji opakowań i elementów urządzeń elektronicznych. Dzięki inwestycjom w rozwój petrochemii będziemy w stanie zaspokoić 1/3 krajowego zapotrzebowania na produkt https://t.co/5rGXJcBmPf pic.twitter.com/n6Oh3Y00Td — ORLEN (@PKN_ORLEN) July 7, 2022

Wzrost rynku

Polietylen niskiej gęstości, czyli LDPE, to polimer powszechnie stosowany do produkcji wyrobów konsumenckich i przemysłowych. Powstają z niego m.in. folie, worki, kanistry, opakowania do żywności, a także elementy urządzeń elektronicznych, np. przewody i kable. Jest to produkt w pełni podlegający recyclingowi, który odgrywa ważną rolę w gospodarce obiegu zamkniętego.

Orlen przypomniał, że Polska jest największym konsumentem polietylenu LDPE w Europie Środkowej, a w 2025 roku będzie odpowiadać już za blisko 35 proc. regionalnego popytu. Obecnie krajowe zapotrzebowanie na ten produkt wynosi ok. 300 tys. ton rocznie, z kolei w Europie Środkowej blisko 800 tys. ton.

Natomiast zdolności produkcyjne w tej części Europy szacowane są na 520 tys. ton. Według prognoz, w 2025 roku rynek LDPE w Europie Środkowej wzrośnie do ok. 890 tys. ton, a w Polsce do ok. 312 tys. ton, w czym PKN Orlen będzie miał znaczący udział - podała spółka.

Spółka Basell Orlen Polyolefins to wspólne przedsięwzięcie PKN Orlen i LyondellBasell Industries, w którym posiadają one po 50 proc. udziałów. Po zrealizowaniu transakcji spółka nadal będzie rozwijała produkcję i sprzedaż polietylenu HDPE, czyli wysokiej gęstości oraz polipropylenu.