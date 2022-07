Ważna umowa podpisana. Bliżej przejęcia PGNiG przez Orlen

PKN Orlen i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 29 lipca 2022 r. podpisały plan połączenia obu grup. Nastąpi ono poprzez przeniesienie majątku PGNiG do Orlenu. W zamian za akcje gazowej grupy jej akcjonariusze otrzymają akcje powiększonego PKN Orlen.

Warunkiem niezbędnym do realizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas walnych zgromadzeń.

Zgodnie z planem połączenia, akcjonariuszom PGNiG zostaną wydane akcje połączeniowe w stosunku: 0,0925 (akcje PKN Orlen) - 1 (akcje PGNiG).

W wyniku fuzji PKN Orlen, Grupy Lotos oraz PGNiG udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do około 50 proc.

Finalizacja procesu umożliwi budowę dużego koncernu multienergetycznego, opartego na aktywach PKN Orlen, Grupy Lotos oraz PGNiG, realizującego inwestycje zwiększające bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski.

Inwestycje w transformację

- Dowodzimy, że skutecznie realizujemy projekty, które wzmacniają polski sektor energetyczny, budują jego odporność na wstrząsy rynkowe i umacniają niezależność od dostawców surowców. To podejście się nie zmieni. Tworzenie silnych koncernów o zróżnicowanych, komplementarnych obszarach działalności to nie tylko międzynarodowy standard, ale także konieczność z punktu widzenia wyzwań transformacji energetycznej i powodzenia dalszego rozwoju naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest umiejętne realizowanie strategicznych założeń. Dla nas to przede wszystkim inwestycje w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł energii, a co za tym idzie modernizacja sektora energetycznego Polski i całego regionu. Wykorzystując silne strony każdej ze spółek, przeznaczymy środki niezbędne dla inwestycji w kolejne perspektywiczne obszary działalności. W ten sposób budujemy trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów i lokalnych społeczności - mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.