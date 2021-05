Ważny remont rafinerii Lotosu dobiegł końca

Zgadnie z planem na początku maja 2021 r. zakończył się postój remontowy rafinerii Lotosu. Remont trwał ponad dwa miesiące i zaangażował ponad dwa tysiące pracowników i 85 wykonawców.

Wprowadzono identyfikację osób poprzez stroje w odpowiednich kolorach. Powstał dodatkowy punkt medyczny, gdzie można było przeprowadzać testy na obecność koronawirusa. W trakcie remontu na terenie rafinerii przebywało około 2 tysięcy osób. W ubiegłych latach było ich nawet 5 tysięcy. Ograniczenie liczby pracowników było kluczem do zminimalizowania zagrożeń wywołanych przez COVID-19.Po raz pierwszy w czasie postoju na bieżąco monitorowany był też poziom zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych oraz nieprawidłowości dot. zasad bezpieczeństwa pracy. Codziennie wyciągano wnioski, które pomogą lepiej przygotować się do postoju w 2022 r.- Przygotowania do postoju remontowego i jego realizacja przebiegały w trudnych warunkach pandemii Covid-19. Fakt, że nie odnotowaliśmy problemów czy opóźnień świadczy o wysokiej jakości wykonanych prac. To zasługa wszystkich pracowników Lotosu i wykonawców zaangażowanych w ten projekt. Remont pozwoli nam być bardziej efektywnym i bezpiecznym zakładem – mówi Zofia Paryła, prezes Grupy Lotos.Obecnie trwa etap podsumowań i rozliczeń, który potrwa kilka miesięcy. Wnioski zostaną wykorzystane w ramach przygotowań do drugiej części postoju remontowego. A te rozpoczną się jeszcze przed wakacjami.