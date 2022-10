We Francji nadal brakuje paliwa więc kwitnie czarny rynek

To już 16 dzień blokad rafinerii i składów paliw we Francji. Paraliż gospodarki postępuje, a rozwiązanie konfliktu nadal nie ma. Nocne rozmowy związkowców z władzami TotalEnergies zakończyły się niczym.

Blokada rafinerii i brak paliwa na stacjach uderza przybliża francuską gospodarkę do recesji.

Rząd nadal nie znalazł sposobu na skuteczną mediację w sporze płacowym.

Pracownicy EDF także domagają się podwyżek pensji.

Wczoraj wieczorem w wywiadzie telewizyjnym w kanale TF2 prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że spodziewa się zakończenia problemów z zaopatrzeniem w paliwa w ciągu najbliższego tygodnia. Ta perspektywa doprowadziła do serii ostrych komentarzy ze strony opozycji, ale także zwykłych obywateli, którzy przypominają, że blokada rafinerii i składów paliwa trwa już 16 dni i rząd nie jest w stanie podjąć się skutecznej mediacji pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych domagających się podwyżek płac i władzami dwóch koncernów paliwowych.

Negocjacje pomiędzy delegacją CGT, a przedstawicielami zarządu TotalEnergies prowadzone w nocy ze środy na czwartek (12 na 13 października) nie doprowadziły do przełomu. Według zapewnień stron mają być kontynuowane.

W ramach ustawy o bezpieczeństwie narodowym pracownicy są zmuszani do zaprzestania udziału w strajku

W rafinerii należącej do Esso France z Grupy ExxonMobil w Port-Jerome w Notre-Dame-de-Gravenchon 4 osoby strajkujące dostały powiadomienia o konieczności stawienia się na stanowisku pracy. Pod eskortą policyjną zostali zmuszeni do odblokowania zabezpieczeń i w efekcie możliwe stało się tankowanie paliwa ze zbiorników do cystern.

Dziś podobna operacja ma dotyczyć magazynów należących do TotalEnergies w rejonie Dunkierki. W odpowiedzi na te działania Ministerstwa Transformacji Energetycznej przewodniczący związku zawodowego CGT Philippe Martinez zapowiedział zaskarżenie rządowych decyzji do sądu.

Nadal 6 rafinerii i magazyny paliw są blokowane przez pracowników domagających się podwyżek płac

Obecnie we Francji normalnie funkcjonuje tylko jedna rafineria ropy naftowej należąca do Petroineos, pozostałe 4 obiekty, należące do TotalEnergies i 2 do Esso France, nie pracują. Dla kierowców ten koszmar jest trudny do wytrzymania, bowiem nadal ponad 30 procent stacji benzynowych jest zamkniętych, a na pozostałych paliwo jest tylko przez kilka godzin.

Francuzi jeżdżą po paliwo do sąsiednich krajów, a spekulanci sprzedają je z dużym zyskiem

Spekulanci zaś jeżdżą do sąsiednich krajów i tankują benzynę oraz olej napędowy do beczek i sprzedają z zyskiem. W internecie jest wiele ogłoszeń, w których są oferty dostawy paliwa do domu po cenie o ponad 1 euro wyższej za litr niż na na stacjach. Czarny rynek ma się dobrze, a właściciele biznesów po drugiej stronie granic tylko zacierają ręce.

W tle rozmów o zakończeniu blokad rafinerii pojawił się nowy konflikt. Przedstawiciele związków zawodowych działających w EDF domagają się także podwyżki płac. Zagrozili, że będą skutecznie opóźniać oddanie do eksploatacji remontowanych bloków jądrowych. Obecnie jest mowa, że prace przy 8 reaktorach mogą być wydłużone o kilka tygodni. W obliczu nadchodzącej zimy rząd stawiany jest pod coraz większą presją. W przypadku sektora energetycznego postulaty dotyczą także zwiększenia płac w obliczu wysokiej inflacji i wzrostu cen.