We wtorek ceny ropy i gazu lekko w górę

We wtorek gaz w holenderskim hubie TTF drożeje w granicach 1 proc. Wyceny wszystkich kontraktów z dostawą w 2022 r. przekraczają 200 euro za MWh. Notowania ropy Brent i WTI wzrosły o 0,65-0,75 proc. Cena baryłki Brent wzrosła o 0,75 proc., do niecałych 101 dol.

Kontrakty z dostawą we wrześniu zdrożały we wtorek o ponad 0,8 proc., do 202,5 euro za MWh. Gaz dostawą w październiku i listopadzie zdrożał o 1 proc. do poziomu 204 euro za MWh. Ceny spadają poniżej 200 euro za MWh dopiero w kontraktach z dostawami od lutego przyszłego roku .

We wtorek po południu ropa drożeje w granicach 0,75 proc.

We wtorek notowania ropy Brent i WTI wzrosły o 0,65-0,75 proc. Cena baryłki Brent wzrosła o 0,75 proc., do niecałych 101 dol., baryłka amerykańskiej ropy WTI była wyceniana na ok. 94,5 dol. po wzroście o 0,65 proc.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.