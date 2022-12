We wtorek ropa drożeje o ponad 1 proc.

Notowania ropy Brent wzrosły we wtorek o 1,3 proc. do 85 dolarów za baryłkę. Drożeje też amerykańska ropa WTI, o 1,04 proc. do 80 dolarów za baryłkę.

Ropa West Texas Intermediate w dostawach na luty kosztuje 80,4 dolarów za baryłkę, drożej o 1,04 proc. Kontrakty na marzec i kwiecień są wyceniane po 80,5 dolarów, po zwyżce o 1,05 proc.

Za baryłkę Brent w dostawach na luty płaci się 85 dolarów, o 1,3 proc. więcej. Na takim samym poziomie kształtują się kontrakty na marzec i kwiecień.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dolarów. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.