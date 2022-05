We wtorek ropa i gaz w górę na europejskich rynkach

Notowania ropy na rynkach we wtorek nieznacznie rosną. Baryłka Brent drożeje o 0,84 proc. do 118,52 dolarów, natomiast amerykańska ropa WTI idzie w górę o 0,50 proc. do 117,48 dolarów za baryłkę. Notowania lipcowych kontraktów na gaz w holenderskim hubie TTF we wtorek po południu rosną o 2,62 proc. do 93,69 euro za MWh.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

Gaz ziemny drożeje, MWh powyżej 93 euro

Kontrakty sierpniowe są wyceniane na 94,07 euro za MWh, po zwyżce o 2,68 proc.

W poniedziałek po południu za kontrakty z dostawą w lipcu płacono 89,5 za MWh.