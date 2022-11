We wtorek ropa naftowa nieznacznie taniała, ale gaz zdrożał o 6 proc.

We wtorek ok. godz. 18 ropa naftowa Brent taniała o blisko 0,2 proc., do 84 dolarów za baryłkę. Taniała również ropa WTI - o 0,3 proc., do ok. 77,5 dol. za baryłkę. Gaz ziemny we wtorek po południu drożał o blisko 6 procent.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dolarów. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

We wtorek po południu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych drożał o blisko 6 proc., do 130,5 euro za MWh. O ponad 5 proc. drożał też gaz w kontraktach styczniowych, do 134,3 euro za MWh.

We wtorek ok. godz. 18 wycena kontraktów na gaz z dostawą w grudniu rosła o ponad 5,8 proc., do 130,5 euro za MWh. O 5,1 proc. drożał też gaz z dostawą w styczniu. Kontrakty te wyceniane były na 134,3 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu tego roku, notowania przekraczały 349 euro za MWh.