Według prezesa NIK z Orlenu mogły zostać wyprowadzone 3 miliardy złotych

Prezes NIK Marian Banaś szacuje, że z Orlenu mogły zostać wyprowadzone 3 mld złotych na usługi, promocję, konsultacje prawne czy sponsoring.

Prezes NIK Marian Banaś przesłuchał Daniela Obajtka w sprawie związanej z MAP, ale kontrola w Orlenie nadal nie może dojść do skutku.

- Wezwaliśmy go na podstawie art. 29 w związku z kontrolą w MAP i tu się zgłosił. Jeśli chodzi o kontrole w Orlenie, takiej zgody nie mamy - powiedział Banaś.



Według Mariana Banasia w sprawie Orlenu może chodzić o liczne nieprawidłowości, które koncern chce zataić i wyprowadzenie z firmy nawet 3 mld złotych.

- W czwartek pan Obajtek zgłosił się do złożenia zeznań w związku z kontrolą, którą prowadzimy w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Został wezwany w charakterze świadka. Był przesłuchiwany prawie 3 godziny. W sposób bardzo kulturalny wyjaśniał, o co go pytali kontrolerzy. Mamy obszerny materiał dotyczący działań MAP (Ministerstw Aktywów Państwowych) – powiedział prezes NIK Marian Banaś. - Wezwaliśmy go na podstawie art. 29 w związku z kontrolą w MAP i tu się zgłosił. Jeśli chodzi o kontrole w Orlenie, takiej zgody nie mamy – mówił w Radiu ZET prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Prezes NIK zaznaczył, że w sprawie Orlenu może chodzić o liczne nieprawidłowości, które koncern chce zataić. W tym przypadku może chodzić nawet o wyprowadzenie 3 mld złotych – podkreślił prezes NIK. Zdaniem Mariana Banasia blokowanie kontroli NIK w Orlenie mogło być inspirowane przez radę nadzorczą koncernu. - Wyglądałoby na to, że rada nadzorcza Orlenu ma więcej do powiedzenia niż prezes Obajtek – stwierdził Banaś w wywiadzie dla Radia ZET.

Daniel Obajtek broni się przed ewentualną kontrolą NIK, powołując się na opinie prawników

- Chciałbym, żeby NIK nie łamał prawa. Mam cztery opinie kancelarii, które mają wysoką renomę, że NIK ma kontrolować środki publiczne. Nie ma żadnej podstawy prawnej i takie opinie prawne mamy, żeby NIK miał nas skontrolować - mówił w styczniu Daniel Obajtek w TVP Info.

- Jeżeli Skarb Państwa kupiłby w Shellu jedną akcję, to też pan Banaś z NIK-iem wszedłby do Shella, żeby kontrolować Shella? Skarb Państwa, zgodnie z kodeksem spółek ma te same prawa, co każdy inny akcjonariusz i wpuszczając NIK, złamałbym prawo. (...) Najwyższa Izba Kontroli w żadnym wypadku nie ma w tym przypadku racji - stwierdził Obajtek w innej wypowiedzi, cytowanej przez Bussines Insider Polska.

Krytyka Obajtka płynie z rożnych stron. Wspólnym tematem są wysokie ceny paliw

NIK chciała również skontrolować stacje benzynowe Orlenu pod kątem zawyżania cen paliw, jednak kontrolerzy nie zostali tam wpuszczeni. Odniósł się do tego m.in. Bogusław Grabowski, ekonomista i były członek Rady Polityki Pieniężnej, który w wywiadzie dla Gazety Wyborczej stwierdził: - Wchodzi Obajtek i opowiada, że on zbudował duży koncern. On zbudował pot i łzy dla Polaków. Dlatego, że przy poparciu Jarosława Kaczyńskiego zmonopolizował sektor paliw. Będziemy przez lata płacili za ten monopol wyższe ceny na stacjach benzynowych.