Węgrom grozi sroga kara za blokowanie sankcji na ropę z Rosji

Codziennie Rosja eksportuje węglowodory za ponad 800 mln dolarów. Nic więc dziwnego, że Unia Europejska chce nałożenia sankcji przynajmniej na rosyjska ropę. Gdy wydawało się, że wszystko jest dogadane, po raz kolejny okoniem stanęły Węgry. Jednak w Budapeszcie chyba zapomnieli, jak potężnym argumentem przymusu dysponuje wobec nich Ukraina.

Stosunek Węgier do Rosji jest nad wyraz przyjazny, jak na okoliczności toczącej się właśnie wojny na Ukrainie.

Budapeszt wciąż blokuje nałożenia przez UE embarga na rosyjską ropę naftową.

Ukraina jest jednak w stanie zablokować dostęp rosyjskiej ropy dla samych Węgier.

Od początku ataku Rosji na Ukrainę rząd Wiktora Orbana zajmuje dwuznaczną pozycję. Budapeszt, choć czynnie nie wspiera Rosji, to uniemożliwia zastosowanie wobec niej najbardziej dotkliwych sankcji. Tymi byłoby zablokowanie przez kraje Zachodu importu rosyjskich węglowodorów. O ile w przypadku gazu jest to zrozumiale, bo nie sposób szybko to zrobić, a błękitnego paliwa z Rosji nie bardzo jest czym zastąpić, to w przypadku ropy naftowej sytuacja Unii Europejskiej wygląda już znacznie lepiej.

Budapesztańskie resentymenty

Rosyjska ropa pokrywa około 25 proc. unijnego zapotrzebowania na ten surowiec. Co ciekawe, Węgry wcale nie należą do największych jej importerów. Czołowe miejsca zajmują Niemcy, Polska i Holandia.

Pomimo tego Budapeszt sprzeciwia się embargu na ropę Rosji. Nie pomogło nawet wyłączenie spod niego dostaw rurociągowych. Gdy wydawało się, że sprawa jest dogadana, przedstawiciele Orbana postawili nowe warunki.

Tymczasem sprzeciw Budapesztu budzi irytację Ukrainy. To w końcu eksport węglowodorów pozwala Rosji na finansowanie wojny i ludobójstwa na ukraińskich cywilach.

To sprawia, że stosunki na linii Kijów - Budapeszt są bardzo złe. Już przed wojną zresztą nie należały one do szczególnie dobrych. W Budapeszcie widoczne są silne ciągoty nacjonalistyczne, a retoryka Wielkich Węgier jest bardzo silna.

Mocne są resentymenty roku 1918. W Budapeszcie na nowo analizuje się pierwszowojenną porażkę i jej konsekwencje. Węgierscy politycy wracają do utraty licznych terytoriów i zdają się zapominać, że w państwie węgierskim Chorwaci, czy Rumunii nie bardzo chcieli mieszkać.

To w końcu za Orbana stosunki na linii Budapeszt - Kijów znalazły się w największym kryzysie po rozpadzie ZSRR. Spór o prawa mniejszości węgierskiej mieszkającej na zachodniej Ukrainie jest bardzo żywy.

Jakby tego było mało, już po napaści Rosji Węgry nie zgodziły się na dostawy przez swoje terytorium broni dla Ukrainy, w tym także transporty lotnicze.

Węgry tańczą na cienkiej linie

Nie jest jednak tak, że atuty w sporach z Ukrainą ma tylko Budapeszt. Kijów ma „ekonomiczną opcję atomową”, inna sprawa czy jej użyje.

Przy wrogich wręcz działaniach Węgier wobec Ukrainy, Budapeszt zdaje się zapominać, że Ukraina jest kluczowym bowiem państwem dla dostaw ropy na Węgry.

Węgry, jak inne kraje bloku wschodniego, były związane z radzieckimi dostawami ropy za pomocą sieci ropociągów. Kluczową rolę w przypadku Węgier odgrywa południowa nitka rurociągu „Przyjaźń”. Istnieją tu dwa łączniki. Pierwszy z nich powstał w 1962 i ma postać rurociągu o średnicy 400 mm, który biegnie na Słowację. Drugi, wybudowany dekadę później, ma już 600 mm średnicę i na Węgry idzie bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Łączna przepustowość obu połączeń to około 12 mln ton.

Czy Ukraina w ramach retorsji może zamknąć rurociąg na Węgry? W przypadku połączenia o większej średnicy nie sprawiłoby to istotnego problemu. Jednak inaczej rzecz ma się z łącznikiem idącym ze Słowacji. Ewentualne zamknięcie kurka oznaczałoby także problemy Slovnaftu (słowacki koncern należy do węgierskiego MOL-a) i należącego do PKN Orlen Unipetrolu.

Można sobie jednak wyobrazić, że z „przyczyn technicznych” południowa nitka musi zacząć przesyłać mniejsze ilości ropy. W końcu wojna nie sprzyja utrzymywaniu infrastruktury państwa w nienagannym stanie.

Oczywiście Węgry dysponują także połączeniem z Adriatykiem – rurociągiem Adria. Tyle że biegnie ono z Chorwacji, z którą Węgry także nie są w najlepszych relacjach.

22 maja węgierski premier w rozmowie z państwowym radiem komentował odmowę przyłączenia się jego kraju do sankcji przeciwko Rosji. Stwierdził wówczas, że kraje mające dostęp do morza maja łatwiej.

- Nam nasz dostęp do morza odebrano - uznał Viktor Orban.

To wywołało irytację w Zagrzebiu, który uznał słowa Orbana za wstęp do negowania ustaleń terytorialnych. Co prawda Budapeszt oficjalnie poinformował, że nie ma żadnych ambicji terytorialnych, ale mleko się rozlało.

Na razie, nic nie wskazuje na to, żeby Kijów miał odłączyć Węgry od dostaw ropy. Jeśli jednak ukraińscy politycy uznają, że nie mają wyjścia, sprzeciw Orbana wobec sankcji na Rosję może go drogo kosztować.