Węgrzy chcą ekspresowo podbić Polskę. I przebić Brytyjczyków

MOL w Polsce idzie na całość i chce zdetronizować koncerny Shell i BP. – Nie interesuje nas bycie czwartą lub trzecią siłą na rynku. Chcemy być silnym nr. 2 – mówi Peter Ratatics, wiceprezes węgierskiego MOL-a, który właśnie przejmuje stacje Lotosu.

Węgrzy planują szybki rozwój swojego biznesu w Polsce. Chcą odebrać tytuł wicelidera rynku stacji paliw w Polsce koncernowi BP, który teraz ma w swojej sieci ponad 560 obiektów.

Pierwsza stacja w barwach MOL-a pojawić się ma w Polsce już w styczniu.

Wiceprezes przyznaje, że węgierski koncern współpracuje z rosyjskimi firmami, kupując tamtejszą ropę - tak samo jak wciąż robi to wiele europejskich firm, w tym PKN Orlen. - Chcemy w Polsce zajmować się biznesem w segmencie stacji paliw, a nie polityką – podkreśla Péter Ratatics.

MOL sfinalizował zakup stacji benzynowych w Polsce od Orlenu - w ramach realizacji tzw. środków zaradczych, wymaganych przez Komisję Europejską w kontekście zgody na połączenie Orlenu i Lotosu. I choć węgierski koncern, poprzez spółkę zależną Slovnaft Polska, obecny jest na polskim rynku od dawna, to dopiero teraz wkracza do Polski z własną marką - i to od razu z impetem.

Przejmując 417 stacji Lotosu MOL z punktu stanie się czwartym graczem na naszym rynku - za PKN Orlen, BP i Shellem. Włączając do swojej sieci 83 stacje partnerskie, działające obecnie pod logo Slovnaftu, wskoczy zaś na pozycję trzeciej największej sieci stacji paliw, pokonując Shella. I na tym plany Węgrów się nie kończą.

MOL chce być numerem 2 w Polsce. Rzuca wyzwanie BP

- Nie interesuje nas bycie czwartą lub trzecią siłą na rynku. Chcemy być silnym nr. 2 – zapowiedział podczas spotkania z dziennikarzami Péter Ratatics, wiceprezes wykonawczy ds. usług konsumenckich, w węgierskim koncernie paliwowym MOL.

To zaś oznacza, że Węgrzy planują szybki rozwój i chcą odebrać tytuł wicelidera rynku stacji paliw w Polsce koncernowi BP, który teraz ma w swojej sieci ponad 560 obiektów. Rozwój ten będzie przy tym przebiegać i organicznie, i przez wchłonięcie kolejnych stacji.

- Rynek obecnie się konsoliduje. Kryzys powoduje, że pojawia się wiele okazji do przejęć – dodał wiceprezes.

MOL - w ramach umowy z PKN Orlen - przejmuje zarówno stacje własne Lotosu, jak i wiele franczyz, co jest pewnego rodzaju nowością dla Węgrów. Koncern w większości krajów, gdzie operuje, prowadzi stacje paliw w modelu COCO (z ang. Company Owned Company Operated), a to oznacza, że stacje należą do firmy - i są prowadzone przez nią lub przez ajentów (model CODO, z ang. Company Owned Dealer Operated).

Przejmując franczyzy, koncern musi się liczyć także z tym, że dotychczasowi franczyzobiorcy Lotosu, wygaśnięciu terminu umów, nie będą chcieli współpracować pod logo MOL-a.

- Każda umowa to kwestia indywidualna. Po wygaśnięciu dotychczasowych umów będziemy oferować franczyzobiorcom atrakcyjne warunki. Jednak to, czy franczyzobiorca zostanie z nami, to będzie indywidualna decyzja. Szacujemy, że ok. 5 franczyzobiorców może zrezygnować z partnerstwa z MOL-em – powiedział Peter Ratatic, zwracając jednocześnie uwagę, że do sieci MOL-a w Polsce mogą dołączyć nowi przedsiębiorcy.

- Jesteśmy nowym graczem na rynku, planujemy duże inwestycje w rebranding, digitalizację stacji, ale też w komunikację i reklamę, co pomoże nam w dotarciu do polskich klientów. Przez to stajemy się atrakcyjnym partnerem, z którym związać się będą mogli przedsiębiorcy prowadzący swoje stacje samodzielnie lub pod szyldami innych koncernów – mówił wiceprezes MOL-a

Zastrzegł jednakże, że do wszelkich planów obecnie należy podchodzić ostrożnie.

- Nie wiemy, co się wydarzy po wprowadzeniu europejskiego embarga na rosyjską ropę i później na produkty paliwowe z Rosji. Stoimy przed wielką niewiadomą, jak rynek zareaguje na tę nową sytuację, dlatego bardzo ostrożnie planujemy swoje działania – dodał.

MOL będzie mieć biuro w Gdańsku, nowy zarząd, zespół ten sam

MOL, przejmując zarządzającą stacjami spółkę Lotos Paliwa, przejmuje też zespół specjalistów: 270 pracowników w większości pracujących w Gdańsku. Dlatego też węgierski koncern główne biuro w naszym kraju zlokalizuje w Gdańsku, a zarządzać nim będzie Irlandczyk Richard Austen, który obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego MOL Czechy. Wcześniej przez kilka lat pracował w słowackim Slovnafcie.

Oprócz nowych ludzi w zarządzie MOL nie planuje większych rotacji w zespole, pozostawiając specjalistów, którzy do tej pory pracowali w tym biznesie.

Pierwsza stacja MOL pojawi w Polsce na początku roku

MOL ma prawo używać marki Lotosu przez pięć lat, lecz plany węgierskiego koncernu zakładają o wiele szybszy rebranding, bo – przekonują przedstawiciele firmy – węgierski koncern chce jak najszybciej u nas rozwinąć swój biznes.

- Pierwsza stacja paliw w barwach MOL powinna pojawić się w Polsce w styczniu przyszłego roku – zapowiedział Péter Ratatics.

Będzie to stacja (przy jednej z autostrad), którą zaczął budować Lotos, jednak inwestycje w nowy punkt skończy już po swojemu MOL. Po swojemu - czyli w swoich barwach.

Kolejnych punktów z logo węgierskiego koncernu na drogowej mapie Polski można spodziewać się dopiero wiosną, bo "przebrandowienie" stacji zajmie więcej czasu i pochłonie spore środki.

- Nasz plan zakłada, że w ciągu kolejnych dwóch lat przeprowadzimy rebranding większości przejętych stacji – mówił wiceprezes MOL.

Według jego szacunków koszt rebrandingu pojedynczej stacji to 60-100 tys. dol. - w zależności od stanu danego obiektu.

Koncept Fresh Corner zadebiutuje na stacjach MOL-a w Polsce

MOL chce wprowadzać na swoich polskich stacjach sprawdzone na innych rynkach standardy i rozwiązania zarówno z kwestii efektywności energetycznej obiektów, jak i oferty, w tym przede wszystkim tej pozapaliwowej.

Oznacza to debiut na polskim rynku aplikacji lojalnościowej MOL oraz flagowego konceptu gastronomicznego węgierskiego koncernu - Fresh Corner, oferującego własną kawę, świeżą żywność oraz ofertę codziennych zakupów spożywczych.

W Polsce w ofercie Fresh Corner ma pojawić się też selekcja wysokiej jakości produktów z regionu Europy Środkowej – wędlin, win, nie tylko tych węgierskich, a także innych alkoholi.

- Sprzedaż detaliczna jest bardzo lokalna; trzeba zrozumieć specyfikę każdego rynku, preferencje konsumentów. To czeka nas też w Polsce – podkreślał Péter Ratatics, dopowiadając, że punkty Fresh Corner pojawią się tylko na wybranych stacjach. - Uruchamiamy je tam, gdzie ma to biznesowy sens; nie mamy ambicji, żeby znalazły się one na każdej stacji naszej sieci.

Paliwa na stacjach MOL-a w Polsce będą z Orlenu

Pewne natomiast, że sprzedawane na stacjach MOL w Polsce paliwa pochodzić będą z polskich rafinerii. Zapis, gwarantujący takie dostawy, znalazł się w umowach z Orlenem.

Na pytanie, czy MOL będzie zainteresowany współpracą i ewentualnym zakupem produktów od Saudi Aramco, który - w ramach realizacji środków zaradczych - zostanie udziałowcem gdańskiej rafinerii z prawem do 50 proc. jej produkcji, wiceprezes Ratatics powiedział, że obecnie nie ma potrzeby szukania nowych dostawców paliw. Ale mowa o biznesie, więc jeśli na rynku pojawi się konkurencyjna oferta, węgierski koncern będzie ją analizował.

A plany wdrażania rozwiązań elektromobilnych na polskich stacjach? Przedstawiciele koncernu podkreślają, że MOL chce do 2050 r. mieć w sieci 500 ładowarek na wybranych rynkach. Polska stanie się z pewnością jednym z punktów na tej elektromobilnej mapie koncernu - w zależności od popytu na tego rodzaju usługę.

MOL chce robić w Polsce biznes, nie uprawiać politykę

Dla MOL przejęcie stacji Lotosu to duży skok - i to nie tylko na polskim rynku, na którym stanie się trzecim graczem. Obecnie węgierski koncern w 9 krajach zarządza siecią nieco ponad 2 tys. stacji. Teraz rozszerzy się ona o 10. rynek i liczyć będzie ok. 2,4 tys. stacji paliw .

Mocny impet budzi sporo obaw na polskim rynku; wciąż pojawiają się pod adresem koncernu m.in. zarzuty o powiązania z rosyjskim kapitałem, co dziwi przedstawicieli MOL.

- MOL jest niezależną, notowaną na giełdach, międzynarodową spółką o przejrzystej strukturze akcjonariatu. Owszem, mieliśmy wiele problemów z Rosjanami, kiedy próbowali dokonać wrogiego przejęcia naszych akcji kilka lat temu, ale obroniliśmy się i obecnie w naszym akcjonariacie nie ma podmiotów rosyjskich. A jedna piąta spośród naszych zagranicznych inwestorów to podmioty polskie – podkreślał podczas spotkania z dziennikarzami wiceprezes MOL.

Przyznał jednocześnie, że owszem, MOL współpracuje z rosyjskimi firmami, kupując rosyjską ropę - tak samo jak wciąż robi to wiele europejskich firm, w tym PKN Orlen.

- Orlen kupuje obecnie więcej ropy z Rosji niż my. Chcemy w Polsce zajmować się biznesem w segmencie stacji paliw, a nie polityką – podsumował Péter Ratatics.