Węgrzy zarabiają dzięki rosyjskiej ropie naftowej

Węgierski koncern paliwowy MOL podał wstępne dane za III kwartał 2022 roku. Wynika z nich, że dzięki przerobowi rosyjskiej ropy typu Ural miał wyższe marże i odnotował zysk netto 632 mln dolarów.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa unijne od 5 grudnia tego roku zostaną zobligowane do wstrzymania zakupów rosyjskiej ropy naftowej. Odstępstwa dotyczyć będą krajów niemających dostępu do morza i możliwości korzystania z terminali naftowych. Oznacza to, że Czechy, Słowacja, Austria, a przede wszystkim Węgry będą mogły nadal wykorzystywać infrastrukturę ropociągów i importować ropę ze Wschodu.

Import tańszej ropy typu Ural ma duże znaczenie przy uzyskiwaniu wysokich marż rafineryjnych.

Zgodnie z opublikowanymi danymi za III kwartał 2022 roku MOL osiągnął w tym okresie zysk na poziomie 262,1 miliardów forintów czyli 632,9 milionów dolarów wobec 119,3 miliarda forintów, czyli 215,3 milionów dolarów w analogicznym okresie roku ubiegłego.

MOL, który ma rafinerie na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji podniósł tegoroczną prognozę EBITDA z wcześniejszych 3,3 miliardów dolarów do 4,1-4,4 miliarda. Wszystko za sprawą przerobu tańszej ropy importowanej z Rosji.

- Rozpiętość między ropą typu Brent a Ural utrzymywała się na wysokim poziomie w trzecim kwartale tego roku, chociaż w sierpniu nieco spadła. To jest dobra sytuacja- skomentował MOL w oficjalnym komunikacie.

MOL odbiera nadal znaczące ilości surowca południową odnogą ropociągu Przyjaźń. Zaopatrzenie w tańszą rosyjską ropę typu Ural rurociągami zwiększa marżę i zyski pomimo tego, że rząd węgierski w tym roku nałożył specjalny podatek od zysków nadzwyczajnych. Na spółkę negatywnie oddziałuje także segment detaliczny na Węgrzech, gdzie od końca 2021 roku na stacjach paliwowych obowiązuje limit cen na olej napędowy i benzynę ustalany administracyjnie przez rząd.

Konsumpcja paliw na Węgrzech w III kwartale tego roku spadła o 3 procent, a na Słowacji o 2 procent.

MOL szacuje że regulacje cen paliw i jednorazowe, specjalne podatki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej uszczupliły mu zysk w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku o około 1,18 mld euro.

Już niebawem marka MOL pojawi się w Polsce. Zgodnie z umową podpisaną przy okazji operacji przejęcia aktywów Lotosu przez Orlen węgierski koncern paliwowy kupił 417 stacji paliw, co pozwoli mu od razu na uzyskanie trzeciej pozycji na polskim rynku handlu detalicznego. Otwarte pozostaje pytanie, czy polscy kierowcy będą tankowali paliwa pochodzące z przerobu rosyjskiej ropy naftowej podobnie jak dzieje się to na słowackich i węgierskich stacjach benzynowych.