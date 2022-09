Wenezuela chce skorzystać na światowym kryzysie na rynku ropy i gazu

Wizyta, którą składa w Wenezueli sekretarz generalny OPEC Haitam al-Ghais, może oznaczać nowe rozdanie na globalnym rynku handlu ropą naftową, paliwami i gazem ziemnym. Prezydent Nicolas Maduro chce pełnego powrotu do tej gry.

Wenezuela liczy na złagodzenie sankcje i zwiększenie wydobycia ropy naftowej.

Bez pomocy zagranicznej infrastruktura techniczna nie podoła temu zadaniu

Międzynarodowe koncerny naftowe mogą być poważnie zainteresowane inwestycjami w rejonie jeziora Maracaibo

Po sfałszowaniu wyborów i ponownym zaprzysiężeniu na funkcję prezydenta Nicolasa Maduro, rząd amerykański wprowadził sankcje dotyczące wstrzymania wymiany handlowej, a zwłaszcza zakazał zakupów surowej ropy naftowej i produktów ropopochodnych z Wenezueli. Dla pogrążonego w recesji kraju, z inflacją przekraczającą 160 procent miesięcznie, był to potężny cios gospodarczy. Podobne sankcje nałożyła na Wenezuelę Unia Europejska.

Doprowadziło to do paradoksalnej sytuacji, gdy jeden z największych na świecie producentów ropy naftowej musiał ją importować z innego kraju objętego sankcjami czyli z Iranu. Sytuacja jednak diametralnie się zmieniła, gdy doszło do inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę i nałożenia sankcji tym razem na handel ropą naftową wydobywaną w Rosji.

Wenezuela chce skorzystać na niedoborach ropy naftowej na rynkach światowych

Chcąc złagodzić niedobory surowca na rynkach światowych i pośrednio wpłynąć na obniżenie ich cen, Federalny Departament Handlu zezwolił, między innymi hiszpańskiemu Repsolowi, na zakup ropy w Wenezueli i jej lokowanie na rynkach europejskich. Uzyskane środki nie są jednak przekazywane państwowemu koncernowi PDVSA, ale zaliczane na poczet niezapłaconych państwowych długów.

Równocześnie w ostatnich tygodniach amerykański Chevron uzyskał zwolnienie z zakazu prowadzenia aktywności gospodarczej na złożach w rejonie jeziora Maracaibo i wielce prawdopodobne staje się obecnie wznowienie eksploatacji na terenach, gdzie jeszcze nie tak dawno produkowano ponad 3,2 miliony baryłek ropy naftowej dziennie.

Amerykański Chevron dostał zielone światło na ponowne zaangażowanie się w wydobycie ropy

Nowym impulsem do powrotu Wenezueli na światowe rynki handlu ropą jest obecna wizyta w tym kraju, którą składa sekretarz generalny OPEC Haitham al-Ghais.

OPEC sonduje możliwość zwiększenia wydobycia ropy naftowej w Wenezueli

- Wenezuela jest gotowa i chętna do stabilizacji i bezpieczeństwa na rynku ropy naftowej i gazu ziemnego, których gospodarka światowa potrzebuje. Poza tym mamy ponad 50 projektów dotyczących wydobycia gazu, z przeprowadzonymi badaniami sejsmicznymi i gwarantujemy w ramach prawa międzynarodowego bezpieczeństwo tych inwestycji dla zagranicznych partnerów - powiedział cytowany w komunikacie prezydent Nicolas Maduro.

Obecnie infrastruktura wydobywcza, sieć ropociągów, nie wspominając o zdolnościach załadunku na tankowce jest w Wenezueli w tragicznym stanie wymagającym natychmiastowego dofinansowania i remontów. Oznacza to, że dzienna produkcja utrzymuje się w Wenezueli na średnim poziomie zaledwie 700 tysięcy baryłek. Kilka tygodni temu przekazano, że PDVSA podejmuje techniczne wyzwania, które mają zaowocować zwiększeniem wydobycia o 50 tysięcy baryłek dziennie.