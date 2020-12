Wenezuela wznowiła bezpośrednie dostawy ropy do Chin, mimo sankcji

Wenezuela wznowiła bezpośrednie dostawy ropy naftowej do Chin – podała agencja Reutera, cytując dane dotyczące ruchu statków i wewnętrzne dokumenty. Wcześniej z powodu amerykańskich sankcji handel przez ponad rok odbywał się przez pośredników.

Państwowa chińska korporacja naftowa CNPC i jego notowana na giełdzie spółka-córka PetroChina przestały odbierać ropę i paliwa w portach Wenezueli w sierpniu 2019 roku, gdy USA rozszerzyły sankcje nałożone na wenezuelską państwową firmę Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Sankcje były elementem strategii administracji prezydenta Donalda Trumpa, mającej na celu odsunięcie od władzy w Wenezueli prezydenta Nicolasa Maduro. Nie doprowadziły jednak do całkowitego wstrzymania eksportu wenezuelskiej ropy, ani nie osłabiły władzy Maduro - ocenia Reuters.

Klienci PDVSA zwiększyli natomiast zamówienia do Malezji, gdzie przeładunki pomiędzy statkami umożliwiały kontynuację dostaw większości wenezuelskiej ropy do Chin poprzez pośredników. Obecnie wznowiono jednak dostawy bezpośrednie.

Według danych platformy monitoringu transportu morskiego TankerTrackers.com pod koniec sierpnia 2020 roku na tankowiec Kyoto załadowano 1,8 mln baryłek ropy w wenezuelskim porcie Jose. Inny tankowiec, Warrior King, rozładowywał natomiast ropę z Wenezueli w chińskim porcie Bayuquan.

Dwie inne jednostki, które według bazy danych Equasis należą do CNPC, odebrały ropę w Wenezueli w listopadzie - podał Reuters, powołując się na grafiki załadunków i dokumenty przewozowe PDVSA oraz dane firmy Refinitiv Eikon na temat ruchu statków.

Rzecznik CNPC oświadczył jednak, że dwie wspomniane jednostki nie należą do jego firmy "od długiego czasu" i nie należały do niej w czasie załadunku. Zapewnił również, że CNPC i jej spółki-córki wstrzymały handel ropą z Wenezuelą.

Reuters przypomina, że przedstawiciele rządu Maduro spotkali się w listopadzie z chińskimi urzędnikami i przedsiębiorcami, by rozmawiać o nowym wenezuelskim prawie promującym inwestycje, mimo - jak określa to Caracas - blokady nałożonej przez Waszyngton. Przepisy umożliwiają rządowi zawieranie poufnych umów naftowych.W czasie spotkania Maduro oświadczył, że wyśle przywódcy ChRL Xi Jinpingowi list zachęcający do zacieśnienia dwustronnej współpracy handlowej. "Musimy iść naprzód z inwestycjami, z generowaniem dobrobytu, z nowymi partnerstwami. Prawo przeciw blokadzie pozwala na wszystkie te rzeczy. Zróbmy to w tej nowej fazie" - powiedział Maduro.